İlham Əliyev “Böyük Qayıdış” Bilik günü Formula 1
    İlham Əliyev “Böyük Qayıdış” Bilik günü Formula 1

    XİN: Bakının azad edilməsi Azərbaycanın dövlətçilik uğrunda mübarizəsində dönüş nöqtəsi oldu

    Xarici siyasət
    • 15 sentyabr, 2025
    • 12:16
    XİN: Bakının azad edilməsi Azərbaycanın dövlətçilik uğrunda mübarizəsində dönüş nöqtəsi oldu

    Bakının azad edilməsi Azərbaycanın dövlətçilik uğrunda mübarizəsində dönüş nöqtəsi oldu.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə Azərbaycan Xarici İşlər Nazirliyinin Bakının erməni-bolşevik işğalından azad olunmasının 107-ci ildönümü münasibətilə paylaşımında qeyd olunub.

    Bildirilib ki, 1918-ci ilin bu günündə Azərbaycan korpusunu da özündə birləşdirən Qafqaz İslam Ordusu Bakıya daxil olaraq erməni–daşnak işğalına son qoydu:

    "Paytaxtın azad edilməsi Azərbaycanın dövlətçilik uğrunda mübarizəsində dönüş nöqtəsi oldu və xalqımızın, həmçinin onların müttəfiqlərinin birliyini, cəsarətini və fədakarlığını nümayiş etdirdi. 107 il sonra biz Vətənimizin azadlığı və müstəqilliyi uğrunda canlarını fəda edənlərin xatirəsini dərin minnətdarlıqla yad edirik".

    Azərbaycan XİN Bakı erməni-bolşevik Qafqaz İslam Ordusu
    МИД: Освобождение Баку стало поворотным моментом в борьбе Азербайджана за государственность

    Son xəbərlər

    12:29

    Selçuk Bayraktaroğlu Azərbaycana gəlib

    Xarici siyasət
    12:28

    "Ordu" heyətini ABŞ-dən olan basketbolçu ilə gücləndirib

    Komanda
    12:26

    Qırmızı Bazar qəsəbəsində 39 nəfər məskunlaşıb

    Daxili siyasət
    12:21

    20 Somali vətəndaşı Azərbaycanda ali təhsil alacaq

    Elm və təhsil
    12:19

    "Xankəndi"nin qapıçısı: "Quba" üzərində qələbə bizə xüsusi motivasiya verdi"

    Futbol
    12:16

    XİN: Bakının azad edilməsi Azərbaycanın dövlətçilik uğrunda mübarizəsində dönüş nöqtəsi oldu

    Xarici siyasət
    12:10

    Azərbaycanın informasiya və rabitə sektoruna investisiya qoyuluşu 35 %-dən çox azalıb

    İKT
    12:09

    "Əhalinin sağlamlığının qorunması haqqında" qanuna dəyişiklik ediləcək

    Milli Məclis
    12:09
    Foto

    Azərbaycan ilə Litva arasında antidopinq sahəsində əməkdaşlıq genişləndirilir

    Fərdi
    Bütün Xəbər Lenti