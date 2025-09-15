Ильхам Алиев Великое возвращение День знаний Формула 1
    Ильхам Алиев Великое возвращение День знаний Формула 1

    МИД: Освобождение Баку стало поворотным моментом в борьбе Азербайджана за государственность

    Внешняя политика
    • 15 сентября, 2025
    • 12:26
    МИД: Освобождение Баку стало поворотным моментом в борьбе Азербайджана за государственность

    Освобождение Баку стало поворотным моментом в борьбе Азербайджана за государственность.

    Как сообщает Report, об этом говорится в публикации Министерства иностранных дел Азербайджана по случаю 107-й годовщины освобождения Баку от армяно-большевистской оккупации.

    Отмечено, что в этот день 1918 года Кавказская исламская армия, включавшая в себя и азербайджанский корпус, вошла в Баку, положив конец армяно-дашнакской оккупации.

    "Освобождение Баку стало поворотным моментом в борьбе Азербайджана за государственность и продемонстрировало единство, мужество и самоотверженность нашего народа, а также их союзников. Спустя 107 лет мы с глубокой благодарностью чтим память тех, кто пожертвовал своими жизнями за свободу и независимость нашей Родины", - говорится в сообщении.

    МИД армяно-большевистская оккупация освобождение Баку
    XİN: Bakının azad edilməsi Azərbaycanın dövlətçilik uğrunda mübarizəsində dönüş nöqtəsi oldu

    Последние новости

    12:35

    В Казахстане усилят меры в сфере кибербезопасности

    Другие страны
    12:33

    Сельчук Байрактароглу прибыл в Азербайджан

    Внешняя политика
    12:32

    Девять человек получили ранения в результате российского удара по Краматорску

    Другие страны
    12:32

    Инвестиции в сектор информации и связи Азербайджана сократились более чем на 35%

    ИКТ
    12:29

    Азербайджан увеличил расходы на импорт зерна и бобовых из Турции на 7%

    Бизнес
    12:26

    Житель Гадрута: Мы должны приложить усилия для развития наших земель

    Внутренняя политика
    12:26

    МИД: Освобождение Баку стало поворотным моментом в борьбе Азербайджана за государственность

    Внешняя политика
    12:19

    В Азербайджане принят новый стандарт по управлению качеством в медицинских организациях

    Бизнес
    12:17

    Джонни Херберт: Ферстаппен может повторить успех Монцы на улицах Баку

    Формула 1
    Лента новостей