МИД: Освобождение Баку стало поворотным моментом в борьбе Азербайджана за государственность

Отмечено, что в этот день 1918 года Кавказская исламская армия, включавшая в себя и азербайджанский корпус, вошла в Баку, положив конец армяно-дашнакской оккупации.

"Освобождение Баку стало поворотным моментом в борьбе Азербайджана за государственность и продемонстрировало единство, мужество и самоотверженность нашего народа, а также их союзников. Спустя 107 лет мы с глубокой благодарностью чтим память тех, кто пожертвовал своими жизнями за свободу и независимость нашей Родины", - говорится в сообщении.