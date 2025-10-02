İlham Əliyev III MDB Oyunları BCAW2025 İqlim həftəsi INMerge2025 Avropa Siyasi Birliyi
    İlham Əliyev III MDB Oyunları BCAW2025 İqlim həftəsi INMerge2025 Avropa Siyasi Birliyi

    Volodimir Zelenski İlham Əliyevə Azərbaycanın humanitar yardımına görə təşəkkür edib

    Xarici siyasət
    • 02 oktyabr, 2025
    • 17:53
    Volodimir Zelenski İlham Əliyevə Azərbaycanın humanitar yardımına görə təşəkkür edib

    Ukrayna Prezidenti Volodimir Zelenski Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevlə görüşündə humanitar dəstəyə görə, xüsusilə də ukraynalı uşaqlara göstərilən diqqət və qayğıya görə təşəkkürünü bildirib.

    "Report"un məlumatına görə, iki prezident arasında görüş Kopenhagendə Avropa Siyasi Birliyinin 7-ci Zirvə toplantısı çərçivəsində baş tutub.

    İlham Əliyev Volodimir Zelenski Ukrayna Avropa Siyasi Birliyi
    Владимир Зеленский поблагодарил Ильхама Алиева за гуманитарную помощь Азербайджана

    Son xəbərlər

    18:51

    Bu il əlilliyi olan daha 1600-dən çox şəxsə evlərində reabilitasiya xidmətləri göstərilib

    Sosial müdafiə
    18:49

    Kobaxidze: Azərbaycanla münasibətlərimizi inkişaf etdirməliyik

    Xarici siyasət
    18:48

    Sumqayıtda 16 yaşlı oğlan bıçaqlanıb, şübhəli şəxs qismində həmyaşıdı saxlanılıb

    Hadisə
    18:47
    Foto

    İlham Əliyev Kopenhagendə Emmanuel Makronla görüşüb - YENİLƏNİB

    Xarici siyasət
    18:46

    Qazaxıstan və Türkiyə Azərbaycanda keçiriləcək TDT sammitini müzakirə edib

    Xarici siyasət
    18:46

    İsrail gəmilərinin Türkiyə limanlarına girişinə qadağa qoyulub

    Region
    18:39

    Ölkə üzrə menecer: "Dünya Bankı Azərbaycanın geotermal potensialını qiymətləndirir" - EKSKLÜZİV

    Energetika
    18:35

    "Qarabağ"ın oyununa görə "Gənclik" metrostansiyasında ilin rekordu qeydə alınıb

    İnfrastruktur
    18:27

    Rövşən Nəcəf: FIFA-nın tarixi qərarı Azərbaycan və Özbəkistanda idmana göstərilən diqqətin göstəricisidir

    Futbol
    Bütün Xəbər Lenti