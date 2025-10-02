Volodimir Zelenski İlham Əliyevə Azərbaycanın humanitar yardımına görə təşəkkür edib
Xarici siyasət
- 02 oktyabr, 2025
- 17:53
Ukrayna Prezidenti Volodimir Zelenski Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevlə görüşündə humanitar dəstəyə görə, xüsusilə də ukraynalı uşaqlara göstərilən diqqət və qayğıya görə təşəkkürünü bildirib.
"Report"un məlumatına görə, iki prezident arasında görüş Kopenhagendə Avropa Siyasi Birliyinin 7-ci Zirvə toplantısı çərçivəsində baş tutub.
