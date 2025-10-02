Владимир Зеленский поблагодарил Ильхама Алиева за гуманитарную помощь Азербайджана

Президент Украины Владимир Зеленский на встрече с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым выразил благодарность за гуманитарную поддержку, особенно за внимание и заботу, проявленные к украинским детям.

Как сообщает Report, встреча двух президентов состоялась в рамках 7-го Саммита Европейского политического сообщества в Копенгагене.