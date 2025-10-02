Ильхам Алиев Саммит ЕПС III Игры СНГ BCAW2025 Климатическая неделя
    Владимир Зеленский поблагодарил Ильхама Алиева за гуманитарную помощь Азербайджана

    Внешняя политика
    • 02 октября, 2025
    • 17:58
    Президент Украины Владимир Зеленский на встрече с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым выразил благодарность за гуманитарную поддержку, особенно за внимание и заботу, проявленные к украинским детям.

    Как сообщает Report, встреча двух президентов состоялась в рамках 7-го Саммита Европейского политического сообщества в Копенгагене.

    Volodimir Zelenski İlham Əliyevə Azərbaycanın humanitar yardımına görə təşəkkür edib

