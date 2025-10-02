Ильхам Алиев встретился с президентом Украины в Копенгагене
Внешняя политика
- 02 октября, 2025
- 17:36
2 октября в Копенгагене состоялась встреча президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева с президентом Украины Владимиром Зеленским.
Об этом сообщает Report со ссылкой на пресс-службу президента Азербайджана.
