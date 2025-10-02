Ильхам Алиев Саммит ЕПС III Игры СНГ BCAW2025 Климатическая неделя
    Ильхам Алиев встретился с президентом Украины в Копенгагене

    Внешняя политика
    • 02 октября, 2025
    • 17:36
    Ильхам Алиев встретился с президентом Украины в Копенгагене

    2 октября в Копенгагене состоялась встреча президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева с президентом Украины Владимиром Зеленским.

    Об этом сообщает Report со ссылкой на пресс-службу президента Азербайджана.

