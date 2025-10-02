Турция ввела санкции против физических и юридических лиц Ирана В регионе

Фото SOCAR и Uniper SE обсудили возможность приобретения дополнительных объемов газа Энергетика

Менеджер по стране: ВБ оценивает геотермальный потенциал Азербайджана - ЭКСКЛЮЗИВ Энергетика

Фото Президент Азербайджана встретился с премьер-министром Нидерландов в Копенгагене Внешняя политика

Фото Ильхам Алиев встретился с президентом Украины в Копенгагене Внешняя политика

Ален Берсе: Мир между Баку и Ереваном важный элемент стабильности на Кавказе Внешняя политика

Фото В "Ичеришехер" открылся Музей миниатюрного искусства Азербайджана Искусство

Фото В Баку сдана в эксплуатацию реконструированная Фондом Гейдара Алиева школа Наука и образование