İlham Əliyevin Ukrayna Prezidenti ilə görüşü olub
Xarici siyasət
- 02 oktyabr, 2025
- 17:32
Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin oktyabrın 2-də Kopenhagendə Ukrayna Prezidenti Volodimir Zelenski ilə görüşü olub.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə Prezidentin Mətbuat Xidməti məlumat yayıb.
Son xəbərlər
17:40
Sahibə Qafarova G20 ölkələrinin Parlament Sədrlərinin 11-ci Sammitində görüşlər keçiribXarici siyasət
17:40
DÇ-2026: Fransanın Azərbaycan millisinə qarşı oyun üçün heyəti açıqlanıbFutbol
17:37
Foto
III MDB Oyunlarında 69 təcili tibbi yardım avtomobili, 100 briqada xidmət göstərirSağlamlıq
17:35
İstanbulda baş verən zəlzələ zamanı 17 nəfər xəsarət alıb - YENİLƏNİBRegion
17:33
Foto
Azərbaycan Prezidenti Niderlandın Baş naziri ilə görüşübXarici siyasət
17:32
Foto
İlham Əliyevin Ukrayna Prezidenti ilə görüşü olubXarici siyasət
17:32
Belaruslu gimnast: "III MDB Oyunlarında rəqiblərimiz çox çətin idi"Fərdi
17:31
Alen Berse: Bakı ilə İrəvan arasında sülh Qafqazda sabitliyin mühüm elementidirXarici siyasət
17:31