    İlham Əliyevin Ukrayna Prezidenti ilə görüşü olub

    Xarici siyasət
    02 oktyabr, 2025
    17:32
    İlham Əliyevin Ukrayna Prezidenti ilə görüşü olub

    Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin oktyabrın 2-də Kopenhagendə Ukrayna Prezidenti Volodimir Zelenski ilə görüşü olub.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə Prezidentin Mətbuat Xidməti məlumat yayıb.

    İlham Əliyev Avropa Siyasi Birliyi Volodimir Zelenski Azərbaycan Ukrayna
    Foto
    Ильхам Алиев встретился с президентом Украины в Копенгагене
    Foto
    President of Azerbaijan Ilham Aliyev meets with President of Ukraine in Copenhagen

