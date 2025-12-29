Qazaxda avtomobil aşıb, ölən var
Hadisə
- 29 dekabr, 2025
- 12:19
Qazax rayonunda ölümlə nəticələnən avtomobil qəzası baş verib.
"Report"un Qərb bürosunun məlumatına görə, hadisə rayonun Çaylı kənd yolunda qeydə alınıb.
"Mercedes" markalı avtomobilin idarəetmədən çıxaraq aşması nəticəsində 2004-cü il təvəllüdlü Sabuhi Sahib oğlu Əliyev müxtəlif dərəcəli bədən xəsarətləri alıb və xəstəxanaya çatdırılıb.
Lakin göstərilən tibbi yardımlara baxmayaraq onun həyatını xilas etmək mümkün olmayıb.
Faktla bağlı araşdırma aparılır.
