    В Газахском районе произошло ДТП со смертельным исходом

    Происшествия
    • 29 декабря, 2025
    • 12:36
    В Газахском районе произошло ДТП со смертельным исходом

    В селе Чайлы Газахского района произошло ДТП со смертельным исходом.

    Как сообщает западное бюро Report, водитель автомобиля марки Mercedes Сабухи Алиев (2004 г.р.) потерял управление, в результате чего автомобиль перевернулся.

    Водитель получил телесные повреждения различной степени тяжести и был доставлен в больницу.

    Однако несмотря на оказанную медицинскую помощь, спасти его не удалось.

    По факту проводится расследование.

    ДТП Газахский район
    Qazaxda avtomobil aşıb, ölən var

