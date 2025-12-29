В Газахском районе произошло ДТП со смертельным исходом
Происшествия
- 29 декабря, 2025
- 12:36
В селе Чайлы Газахского района произошло ДТП со смертельным исходом.
Как сообщает западное бюро Report, водитель автомобиля марки Mercedes Сабухи Алиев (2004 г.р.) потерял управление, в результате чего автомобиль перевернулся.
Водитель получил телесные повреждения различной степени тяжести и был доставлен в больницу.
Однако несмотря на оказанную медицинскую помощь, спасти его не удалось.
По факту проводится расследование.
