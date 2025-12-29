WADA-nın qadağan edilmiş maddələrin siyahısının qüvvəyə minəcəyi tarix müəyyənləşib
Fərdi
- 29 dekabr, 2025
- 12:15
Ümumdünya Antidopinq Agentliyinin (WADA) 2026-cı il üçün müəyyənləşdirdiyi qadağan edilmiş maddələrin siyahısının qüvvəyə minəcəyi tarix açıqlanıb.
Bu barədə "Report"a Azərbaycan Milli Antidopinq Agentliyindən (AMADA) məlumat verilib.
Qaydalar 2026-cı il yanvarın 1-dən qüvvəyə minəcək. Siyahı Azərbaycan dilinə tərcümə olunub. Qadağan edilmiş maddələrin siyahısı ilə yanaşı, əsas dəyişikliklərin xülasəsi və monitorinq proqramı da tərcümə edilərək AMADA-nın rəsmi internet səhifəsində yerləşdirilib.
Siyahı üç hissədən - hər zaman qadağan edilmiş maddələr və üsullar, yarış müddətində qadağan edilmiş maddələr və üsullar və müəyyən idman növlərində qadağan edilmiş maddələrdən ibarətdir.
Son xəbərlər
12:37
Baku TV istehsalı olan "Ocaqov dünyası" sənədli filmi "Qızıl Pəri 2025" mükafatını qazanıbMedia
12:31
Azərbaycan səfiri: İqtisadi istiqamət 2026-cı ildə Bakı-Astana əməkdaşlığında prioritetdir - MÜSAHİBƏXarici siyasət
12:26
Gürcüstan ağır cinayətlərdə şübhəli bilinən şəxsi Qazaxıstana ekstradisiya edibRegion
12:19
Qazaxda avtomobil aşıb, ölən varHadisə
12:18
Foto
Prezident İlham Əliyev "Bakı Ağ Şəhər"də olubDaxili siyasət
12:15
WADA-nın qadağan edilmiş maddələrin siyahısının qüvvəyə minəcəyi tarix müəyyənləşibFərdi
12:14
Sabah rayonlara qar yağacaq, güclü külək əsəcək - PROQNOZEkologiya
12:13
Foto
Ombudsman ADPU kollecinin tələbələrilə görüşüb, insan hüquqları ilə bağlı seminar keçirməyi təklif edibElm və təhsil
12:11