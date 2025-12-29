Prezident İlham Əliyev "Bakı Ağ Şəhər"də olub

İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi
    Daxili siyasət
    • 29 dekabr, 2025
    • 12:18
    Prezident İlham Əliyev Bakı Ağ Şəhərdə olub

    Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev, birinci xanım Mehriban Əliyeva, qızları Leyla Əliyeva və Arzu Əliyeva dekabrın 29-da "Bakı Ağ Şəhər"də olublar.

    "Report" xəbər verir ki, dövlət başçısı, birinci xanım və qızları burada "Qarabağ atları" heykəltəraşlıq kompleksi, həmçinin Babək kvartalında həyata keçirilən işlər ilə tanış olub, Palıd meydanı parkında ilk palıd ağaclarını əkib, "Zaman" meydanının və buradakı piyada körpüsünün açılışında iştirak ediblər.

    İlham Əliyev Mehriban Əliyeva Bakı Ağ Şəhər
    Foto
    Президент Ильхам Алиев посетил "Баку Белый город"
    Foto
    President Ilham Aliyev visits Baku White City

