Prezident İlham Əliyev "Bakı Ağ Şəhər"də olub
Daxili siyasət
- 29 dekabr, 2025
- 12:18
Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev, birinci xanım Mehriban Əliyeva, qızları Leyla Əliyeva və Arzu Əliyeva dekabrın 29-da "Bakı Ağ Şəhər"də olublar.
"Report" xəbər verir ki, dövlət başçısı, birinci xanım və qızları burada "Qarabağ atları" heykəltəraşlıq kompleksi, həmçinin Babək kvartalında həyata keçirilən işlər ilə tanış olub, Palıd meydanı parkında ilk palıd ağaclarını əkib, "Zaman" meydanının və buradakı piyada körpüsünün açılışında iştirak ediblər.
Son xəbərlər
12:37
Baku TV istehsalı olan "Ocaqov dünyası" sənədli filmi "Qızıl Pəri 2025" mükafatını qazanıbMedia
12:31
Azərbaycan səfiri: İqtisadi istiqamət 2026-cı ildə Bakı-Astana əməkdaşlığında prioritetdir - MÜSAHİBƏXarici siyasət
12:26
Gürcüstan ağır cinayətlərdə şübhəli bilinən şəxsi Qazaxıstana ekstradisiya edibRegion
12:19
Qazaxda avtomobil aşıb, ölən varHadisə
12:18
Foto
Prezident İlham Əliyev "Bakı Ağ Şəhər"də olubDaxili siyasət
12:15
WADA-nın qadağan edilmiş maddələrin siyahısının qüvvəyə minəcəyi tarix müəyyənləşibFərdi
12:14
Sabah rayonlara qar yağacaq, güclü külək əsəcək - PROQNOZEkologiya
12:13
Foto
Ombudsman ADPU kollecinin tələbələrilə görüşüb, insan hüquqları ilə bağlı seminar keçirməyi təklif edibElm və təhsil
12:11