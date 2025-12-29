Президент Ильхам Алиев посетил "Баку Белый город"
Внутренняя политика
- 29 декабря, 2025
- 12:23
29 декабря президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев, первая леди Мехрибан Алиева, их дочери Лейла Алиева и Арзу Алиева посетили "Баку Белый город".
Как сообщает Report, глава государства, первая леди и их дочери ознакомились со скульптурным комплексом "Карабахские скакуны", а также с работами, проводимыми в квартале Бабек, посадили первые дубы в парке Дубовой площади, приняли участие в открытии площади "Заман" и расположенного здесь пешеходного моста.
