    Президент Ильхам Алиев посетил "Баку Белый город"

    Внутренняя политика
    • 29 декабря, 2025
    • 12:23
    Президент Ильхам Алиев посетил Баку Белый город

    29 декабря президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев, первая леди Мехрибан Алиева, их дочери Лейла Алиева и Арзу Алиева посетили "Баку Белый город".

    Как сообщает Report, глава государства, первая леди и их дочери ознакомились со скульптурным комплексом "Карабахские скакуны", а также с работами, проводимыми в квартале Бабек, посадили первые дубы в парке Дубовой площади, приняли участие в открытии площади "Заман" и расположенного здесь пешеходного моста.

