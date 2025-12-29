İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi
    • 29 dekabr, 2025
    • 12:11
    Nazir: Azərbaycandakı Olimpiya İdman Komplekslərinin bəzilərinin əsaslı təmirə ehtiyacı var

    Azərbaycandakı Olimpiya İdman Komplekslərinin bəzilərinin əsaslı təmirə ehtiyacı var.

    "Report"un məlumatına görə, bu barədə jurnalistlərə müsahibəsində gənclər və idman naziri Fərid Qayıbov deyib.

    Nazirin sözlərinə görə, demək olar ki, bütün rayonlarda Olimpiya İdman Kompleksi var.

    "Bunlar uzun illər ərzində tikilib. Yeni olmayanlar da var. Ölkə başçısı 28 ildir Milli Olimpiya Komitəsinin rəhbəridir. İlk Olimpiya Kompleksi 25 əvvəl istifadəyə verilib. Bəzilərinin əsaslı təmirə ehtiyac var. III MDB Oyunları bunun üçün yaxşı şans idi. Bir çoxlarını əsaslı şəkildə, müasir standartlara uyğun təmir etdik. Yenə də bəziləri qalıb. Növbəti illərdə mərhələli şəkildə təmir edəcəyik. Bütün Olimpiya Komplekslərində hovuzlar işləyir. Qışda əhali az gəlir. Biz intensiv şəkildə təbliğ etməyə çalışırıq. Amma hazırda nəticə bizim üçün elə də ürəkaçan deyil. Əhali az gəlir. Yəqin ki, bir az da işləməliyik. Federasiyalarla bərabər müəyyən layihələrimiz olacaq".

    Fərid Qayıbovun müsahibəsinin tam versiyasını buradan oxuya bilərsiniz.

