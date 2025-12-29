Министр: Некоторые Олимпийские спорткомплексы в Азербайджане нуждаются в капремонте

Некоторые Олимпийские спортивные комплексы в Азербайджане нуждаются в капитальном ремонте.

Как сообщает Report, об этом сказал журналистам министр молодежи и спорта Фарид Гаибов.

По его словам, практически во всех районах Азербайджана есть Олимпийский спортивный комплекс.

"Они строились на протяжении многих лет. Есть и те, которые уже не новые. Глава государства 28 лет возглавляет Национальный олимпийский комитет. Первый Олимпийский комплекс был введен в эксплуатацию 25 лет назад. Некоторые из них нуждаются в капитальном ремонте. В связи с III Играми СНГ многие мы капитально отремонтировали некоторые из них в соответствии с современными стандартами. Во всех Олимпийских Комплексах работают бассейны", - сказал он.