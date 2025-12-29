İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi
    İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi

    Honqkonqda yanğından zərər çəkənlərə 150 milyon dollardan çox pul xərclənib

    Digər ölkələr
    • 29 dekabr, 2025
    • 12:10
    Honqkonqda yanğından zərər çəkənlərə 150 milyon dollardan çox pul xərclənib

    Çinin xüsusi inzibati rayonu Honqkonqun hakimiyyəti şəhərdəki yaşayış komplekslərindən bnirində baş verən və 160 nəfərdən çox insanın həlak olduğu yanğından zərər çəkənlərə dəstək üçün yaradılmış fonda toplanmış vəsaitinin 30 faizini artıq sərf edib.

    "Report" "South China Morning Post"a istinadən xəbər verir ki, bu, ümumilikdə 1,2 milyard Honqkonq dolları (təqribən 154 milyon ABŞ dolları) təşkil edir.

    Fondda ümumilikdə 4,1 milyard Honqkonq dolları (təqribən $528 milyon) toplanıb.

    Qeyd edək ki, yanmış yaşayış kompleksinin 4,6 mindən çox sakini hazırda şəhər hakimiyyəti tərəfindən ayrılmış mənzillərdə, o cümlədən 489 nəfər mehmanxanalarda, 551 nəfər isə yataqxanalarda və ya kampuslarda yerləşdirilib.

    Çin Honq Konq yanğın
    Пострадавшим от пожара в жилом комплексе в Гонконге выделили свыше $150 млн из спецфонда
    Hong Kong uses 30% of fund to support deadly housing fire victims

    Son xəbərlər

    12:37

    Baku TV istehsalı olan "Ocaqov dünyası" sənədli filmi "Qızıl Pəri 2025" mükafatını qazanıb

    Media
    12:31

    Azərbaycan səfiri: İqtisadi istiqamət 2026-cı ildə Bakı-Astana əməkdaşlığında prioritetdir - MÜSAHİBƏ

    Xarici siyasət
    12:26

    Gürcüstan ağır cinayətlərdə şübhəli bilinən şəxsi Qazaxıstana ekstradisiya edib

    Region
    12:19

    Qazaxda avtomobil aşıb, ölən var

    Hadisə
    12:18
    Foto

    Prezident İlham Əliyev "Bakı Ağ Şəhər"də olub

    Daxili siyasət
    12:15

    WADA-nın qadağan edilmiş maddələrin siyahısının qüvvəyə minəcəyi tarix müəyyənləşib

    Fərdi
    12:14

    Sabah rayonlara qar yağacaq, güclü külək əsəcək - PROQNOZ

    Ekologiya
    12:13
    Foto

    Ombudsman ADPU kollecinin tələbələrilə görüşüb, insan hüquqları ilə bağlı seminar keçirməyi təklif edib

    Elm və təhsil
    12:11

    Nazir: "Azərbaycandakı Olimpiya İdman Komplekslərinin bəzilərinin əsaslı təmirə ehtiyacı var"

    Fərdi
    Bütün Xəbər Lenti