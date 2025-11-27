Honq-Konqda yanğın qurbanlarının sayı 55 nəfərə çatıb
Digər ölkələr
- 27 noyabr, 2025
- 11:40
Honq-Konqun Tay Po bölgəsində yaşayış kompleksində baş verən yanğın nəticəsində ölənlərin sayı 55 nəfərə çatıb.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə "South China Morning Post" nəşri yazıb.
Daha əvvəl yaşayış kompleksində yanğınla əlaqədar üç nəfərin saxlanıldığı bildirilmişdi.
Son xəbərlər
11:48
Bişkekdə KTMT-nin sammiti keçirilirRegion
11:48
Səfir: Avrasiya İqtisadi İttifaqı Azərbaycanla qarşıqlıqlı əlaqələri gücləndirməyə çalışırXarici siyasət
11:46
Bakıda Azərbaycan və İordaniya Hökumətlərarası Komissiyasının IV iclası keçirilirBiznes
11:40
Honq-Konqda yanğın qurbanlarının sayı 55 nəfərə çatıbDigər ölkələr
11:39
Türkiyənin ticarət naziri Azərbaycana səfər edəcəkXarici siyasət
11:29
Qvineya-Bisauda əhalinin sosial şəbəkələrə girişi məhdudlaşdırılıbDigər ölkələr
11:28
Açıqlamasına görə AFFA tərəfindən cəzalandırılan futbolçu: "Hər kəs məni qınaya bilər"Futbol
11:19
Şərurun üç kəndində qaz kəsilibEnergetika
11:11