Honq-Konqda yanğın qurbanlarının sayı 55 nəfərə çatıb

    Digər ölkələr
    • 27 noyabr, 2025
    • 11:40
    Honq-Konqun Tay Po bölgəsində yaşayış kompleksində baş verən yanğın nəticəsində ölənlərin sayı 55 nəfərə çatıb.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə "South China Morning Post" nəşri yazıb.

    Daha əvvəl yaşayış kompleksində yanğınla əlaqədar üç nəfərin saxlanıldığı bildirilmişdi.

    Honkonq yanğın
