В Гонконге число жертв пожара в жилом комплексе возросло до 55 человек

Число погибших пожара в жилом комплексе в в районе Тай По в Гонконге выросло до 55 человек.

Как передает Report, об этом пишет издание South China Morning Post.

Ранее сообщалось о том, что задержаны три человека по подозрению в непредумышленном убийстве в связи с пожаром в жилом комплексе.