В Гонконге число жертв пожара в жилом комплексе возросло до 55 человек
Другие страны
- 27 ноября, 2025
- 11:22
Число погибших пожара в жилом комплексе в в районе Тай По в Гонконге выросло до 55 человек.
Как передает Report, об этом пишет издание South China Morning Post.
Ранее сообщалось о том, что задержаны три человека по подозрению в непредумышленном убийстве в связи с пожаром в жилом комплексе.
Последние новости
11:43
НБКО Finex Kredit вновь увеличивает уставный капиталФинансы
11:42
Сахиль Бабаев: Азербайджан ценит принципиальную позицию Иордании в пользу мира и стабильностиБизнес
11:38
В Астаре изъято 62 кг наркотиковПроисшествия
11:36
В Наримановском суде рассматривают дело о гибели мужчины в канализационном коллектореПроисшествия
11:31
По маршруту Баку-Агстафа-Баку запустят дополнительные рейсыИнфраструктура
11:29
В Азербайджане за 10 месяцев выдано ипотечных кредитов на 371 млн манатовФинансы
11:28
Посол Беларуси: ЕАЭС стремится укрепить взаимодействие с АзербайджаномВнешняя политика
11:28
В Бишкеке стартовал саммит ОДКБ с участием президентов пяти странВ регионе
11:25