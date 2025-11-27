Ильхам Алиев WUF13 Путь к Победе Бюджетный пакет Лига чемпионов УЕФА ОТГ
    В Гонконге число жертв пожара в жилом комплексе возросло до 55 человек

    Другие страны
    • 27 ноября, 2025
    • 11:22
    В Гонконге число жертв пожара в жилом комплексе возросло до 55 человек

    Число погибших пожара в жилом комплексе в в районе Тай По в Гонконге выросло до 55 человек.

    Как передает Report, об этом пишет издание South China Morning Post.

    Ранее сообщалось о том, что задержаны три человека по подозрению в непредумышленном убийстве в связи с пожаром в жилом комплексе.

    Гонконг пожар жилой комплекс жервы
    Honq-Konqda yanğın qurbanlarının sayı 55 nəfərə çatıb

