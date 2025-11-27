По делу о пожаре в жилом комплексе в Гонконге задержаны три человека

Власти Гонконга сообщили о задержании трех человек по подозрению в непредумышленном убийстве в связи с пожаром в жилом комплексе в районе Тай По.

Как передает Report, об этом сообщает BBC.

В полиции сообщили, что задержанные - мужчины в возрасте от 52 до 68 лет - работают в строительной компании, которая проводила в комплексе ремонт. Двое из задержанных являются руководителями компании, еще один - инженер-консультант.

Власти заявили, что на внешней стороне зданий были обнаружены материалы, которые, по всей видимости, не являются огнестойкими.

"У нас есть основания полагать, что руководство компании проявило грубую халатность, что привело к этой трагедии и вызвало неконтролируемое распространение огня, в результате чего произошла масштабная катастрофа", - заявил представитель полиции.

По данным предварительного расследования, сотрудники полиции обнаружили легковоспламеняющийся пенополистирол, которым были закрыты окна лифтов на каждом этаже, что, по словам властей, привело к быстрому распространению огня внутри зданий и возгоранию квартир по коридорам. Сетка и пленка, использованные снаружи зданий, также не соответствовали нормам пожарной безопасности, сообщили представители властей в среду вечером.

Глава администрации Специального административного района Гонконг Джон Ли заявил в четверг утром, что пожар в жилом районе постепенно удалось взять под контроль благодаря усилиям пожарных/

Отметим, что число погибших в результате пожара в Гонконге возросло до 44, еще 45 человек находятся в тяжелом состоянии. Сотни людей по-прежнему числятся пропавшими без вести.