Ильхам Алиев WUF13 Путь к Победе Бюджетный пакет Лига чемпионов УЕФА
    Ильхам Алиев WUF13 Путь к Победе Бюджетный пакет Лига чемпионов УЕФА

    По делу о пожаре в жилом комплексе в Гонконге задержаны три человека

    Другие страны
    • 27 ноября, 2025
    • 09:54
    По делу о пожаре в жилом комплексе в Гонконге задержаны три человека

    Власти Гонконга сообщили о задержании трех человек по подозрению в непредумышленном убийстве в связи с пожаром в жилом комплексе в районе Тай По.

    Как передает Report, об этом сообщает BBC.

    В полиции сообщили, что задержанные - мужчины в возрасте от 52 до 68 лет - работают в строительной компании, которая проводила в комплексе ремонт. Двое из задержанных являются руководителями компании, еще один - инженер-консультант.

    Власти заявили, что на внешней стороне зданий были обнаружены материалы, которые, по всей видимости, не являются огнестойкими.

    "У нас есть основания полагать, что руководство компании проявило грубую халатность, что привело к этой трагедии и вызвало неконтролируемое распространение огня, в результате чего произошла масштабная катастрофа", - заявил представитель полиции.

    По данным предварительного расследования, сотрудники полиции обнаружили легковоспламеняющийся пенополистирол, которым были закрыты окна лифтов на каждом этаже, что, по словам властей, привело к быстрому распространению огня внутри зданий и возгоранию квартир по коридорам. Сетка и пленка, использованные снаружи зданий, также не соответствовали нормам пожарной безопасности, сообщили представители властей в среду вечером.

    Глава администрации Специального административного района Гонконг Джон Ли заявил в четверг утром, что пожар в жилом районе постепенно удалось взять под контроль благодаря усилиям пожарных/

    Отметим, что число погибших в результате пожара в Гонконге возросло до 44, еще 45 человек находятся в тяжелом состоянии. Сотни людей по-прежнему числятся пропавшими без вести.

    Гонконг пожар жилой комплекс
    3 arrested after highrise fire in Hong Kong kills dozens

    Последние новости

    10:31

    Председатель Управления по делам турок за рубежом посетит Азербайджан

    Внешняя политика
    10:26

    Подозреваемый в стрельбе в Вашингтоне ранее работал на разведку США

    В регионе
    10:25

    Стартует IV тур основного этапа Лиги конференций УЕФА

    Футбол
    10:24
    Фото

    В Баку проходит 12-е заседание Рабочей группы ОТГ по медиа и информации

    Внутренняя политика
    10:04

    В Пакистане опровергли сообщения о смерти Имрана Хана в тюрьме

    Другие страны
    09:56

    Сборная Азербайджана по баскетболу проведет первый матч в отборочном этапе ЧЕ

    Футбол
    09:54

    По делу о пожаре в жилом комплексе в Гонконге задержаны три человека

    Другие страны
    09:51

    Цена на азербайджанскую нефть превысила $65

    Энергетика
    09:44

    Страны ОДКБ в Бишкеке обсудили противодействия транснациональным угрозам

    В регионе
    Лента новостей