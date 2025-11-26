Из-за сильного пожара в жилом комплексе в Гонконге погибли четыре человека
Другие страны
- 26 ноября, 2025
- 14:16
Четыре человека погибли в результате сильного пожара, охватившего несколько высотных зданий жилого комплекса в северном районе Тай По в Гонконге.
Об этом сообщает Report со ссылкой на агентство Reuters.
Представители пожарной службы сообщили, что несколько человек заблокированы внутри горящих зданий, но пока нет точных данных об их количестве. Работы по спасению продолжаются.
Сообщается, что несколько сотрудников пожарной службы получили ранения.
Отмечается, что пожарные столкнулись с трудностями при тушении огня, который охватил 31-этажные башни.
Жилой комплекс состоит из восьми корпусов.
