İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 Büdcə zərfi UEFA Çempionlar Liqası
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 Büdcə zərfi UEFA Çempionlar Liqası

    Honq Konqda yanan yaşayış kompleksində ölənlərin sayı 12-yə çatıb - YENİLƏNİB-2

    Digər ölkələr
    • 26 noyabr, 2025
    • 16:45
    Honq Konqda yanan yaşayış kompleksində ölənlərin sayı 12-yə çatıb - YENİLƏNİB-2

    Honq Konqda yaşayış kompleksində baş vermiş yanğında ölənlərin sayı 12-yə çatıb.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə "The South China Morning Post" nəşri mənbələrə istinadən məlumat yayıb.

    Bildirilib ki, 16 nəfər xəsarət alıb.

    Hakimiyyət orqanlarının məlumatına görə, kompleks sakinlərinin əksəriyyəti yanan binalardan çıxarılıb.

    Honq Konqun Tay Po rayonunda yanan yaşayış kompleksində olan 13 nəfərin, o cümlədən iki azyaşlı uşaqdan xəbər yoxdur.

    "Report"un xarici KİV-ə istinadən verdiyi məlumata görə, bunu şəhər hakimiyyəti bildirib.

    Ümumilikdə 4 nəfərin həlak olduğu bildirilib.

    Bundan əlavə, 9 nəfər xəstəxanaya yerləşdirilib, onlardan 3 nəfərin vəziyyəti kritikdir.

    İlkin məlumata görə, yanğın karaoke-barda başlayıb.

    Honq Konq yanğın
    Foto
    Video
    В Гонконге число погибших в горящем жилом комплексе возросло до 12 человек - ОБНОВЛЕНО-2
    Foto
    Video
    13 dead as Hong Kong's Tai Po blaze raised to maximum threat level

    Son xəbərlər

    17:15

    Sənaye məhəlləsinin rezidentinin qeydiyyat şəhadətnaməsinin verilməsinə görə rüsum tutulacaq

    Sənaye
    17:14

    Ermənistanda partlayış və yanğın nəticəsində iki nəfər xəsarət alıb

    Region
    17:11

    Elm və təhsil naziri Ağcabədidə vətəndaşları qəbul edəcək

    Elm və təhsil
    17:11

    "Ödəniş xidməti təchizatçıları arasında hesablaşmaların həyata keçirilməsi Qaydası" təsdiqlənib

    Maliyyə
    17:06

    Əli Əsədov Rusiya Dəmir Yollarının baş direktoru ilə görüşüb

    Xarici siyasət
    17:06

    Azərbaycan Çinlə maliyyə texnologiyalarının inkişafını müzakirə edəcək

    Maliyyə
    17:02
    Foto

    "AccessBank" və "Neurotime" süni intellekt sahəsində tədris təşəbbüsünə start veriblər

    Maliyyə
    17:01

    "Naxçıvan" basketbol klubu yeni transferini açıqlayıb

    Komanda
    17:01

    Meksika səfiri: Bakı və Mexiko siyasi məsləhətləşmələrin yeni raundunun keçirilməsi üzərində işləyir

    Xarici siyasət
    Bütün Xəbər Lenti