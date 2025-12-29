Пострадавшим от пожара в жилом комплексе в Гонконге выделили свыше $150 млн из спецфонда
Другие страны
- 29 декабря, 2025
- 11:28
Власти Специального административного района КНР Гонконга использовали 30% средств фонда, созданного для поддержки пострадавшим от пожара в жилом комплексе, в результате которого погибли свыше 160 человек.
Как передает Report со ссылкой на South China Morning Post, в суммарном выражении это составляет около 1,2 млрд гонконгских долларов (порядка $154 млн).
В фонд аккумулированы 4,1 млрд гонконгских долларов (около $528 млн).
Отметим, что более 4,6 тыс. жильцов сгоревшего комплекса сейчас размещены в предоставленном городскими властями жилье, в том числе 489 человек проживают в гостиничных номерах, 551 человек - в молодежных общежитиях или кампусах.
