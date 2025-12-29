Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией
    • 29 декабря, 2025
    • 11:28
    Пострадавшим от пожара в жилом комплексе в Гонконге выделили свыше $150 млн из спецфонда

    Власти Специального административного района КНР Гонконга использовали 30% средств фонда, созданного для поддержки пострадавшим от пожара в жилом комплексе, в результате которого погибли свыше 160 человек.

    Как передает Report со ссылкой на South China Morning Post, в суммарном выражении это составляет около 1,2 млрд гонконгских долларов (порядка $154 млн).

    В фонд аккумулированы 4,1 млрд гонконгских долларов (около $528 млн).

    Отметим, что более 4,6 тыс. жильцов сгоревшего комплекса сейчас размещены в предоставленном городскими властями жилье, в том числе 489 человек проживают в гостиничных номерах, 551 человек - в молодежных общежитиях или кампусах.

