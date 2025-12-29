Gürcüstan ağır cinayətlərdə şübhəli bilinən şəxsi Qazaxıstana ekstradisiya edib
Region
- 29 dekabr, 2025
- 12:26
Gürcüstan ağır cinayətlərdə şübhəli bilinən rusiyalını Qazaxıstana ekstradisiya edib.
"Report" Qazaxıstan KİV-ə istinadən xəbər verir ki, bu barədə Qazaxıstan Baş Prokurorluğu məlumat verib.
Bildirilib ki, o, 2022-ci ildə Almatıda vətəndaşların qaçırılması və onların əmlaklarının zorla ələ keçirilməsində iştirak edib:
"O, üç ildən çox ədalətdən gizlənib və beynəlxalq axtarışda olub. Sentyabrda Qazaxıstan Baş Prokurorluğunun təqdimatı ilə şübhəli şəxs saxlanılıb və geri qaytarılaraq istintaq təcridxanasına yerləşdirilib. İndi onu əmlakı müsadirə edilməklə 7 ildən 12 ilə qədər azadlıqdan məhrumetmə cəzası gözləyir".
