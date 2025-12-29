Из Грузии в Казахстан экстрадирован подозреваемый в совершении тяжких преступлений

Из Грузии в Казахстан экстрадирован россиянен, подозреваемый в тяжких преступлениях россиянин.

Как передает Report со ссылкой на казахстанские СМИ, об этом сообщили в Генпрокуратуре Казахстана.

Сообщается, что в 2022 году он участвовал в похищении граждан и насильственном завладении их имуществом в Алматы.

"Более трех лет он скрывался от правосудия и находился в международном розыске. В сентябре по запросу Генпрокуратуры Казахстана подозреваемый был задержан и по возвращении водворен в следственный изолятор. Теперь ему грозит наказание наказание в виде лишения свободы сроком от 7 до 12 лет, с конфискацией имущества", - отметили в ведомстве.