Из Грузии в Казахстан экстрадирован подозреваемый в совершении тяжких преступлений
В регионе
- 29 декабря, 2025
- 11:45
Из Грузии в Казахстан экстрадирован россиянен, подозреваемый в тяжких преступлениях россиянин.
Как передает Report со ссылкой на казахстанские СМИ, об этом сообщили в Генпрокуратуре Казахстана.
Сообщается, что в 2022 году он участвовал в похищении граждан и насильственном завладении их имуществом в Алматы.
"Более трех лет он скрывался от правосудия и находился в международном розыске. В сентябре по запросу Генпрокуратуры Казахстана подозреваемый был задержан и по возвращении водворен в следственный изолятор. Теперь ему грозит наказание наказание в виде лишения свободы сроком от 7 до 12 лет, с конфискацией имущества", - отметили в ведомстве.
