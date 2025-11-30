TÜRKPA və MDB PA yeni əməkdaşlıq imkanlarını müzakirə ediblər
- 30 noyabr, 2025
- 14:28
TÜRKPA nümayəndə heyəti, Baş katibin müavini Talqat Aduov və komissiya katibi Aynurə Abutalıbova Qırğız Respublikasında keçirilən növbədənkənar parlament seçkilərinin qısamüddətli müşahidəsi çərçivəsində MDB üzv dövlətlərin Parlamentlərarası Assambleyası (MDB PA) nümayəndə heyəti ilə görüş keçirib.
Qurumdan "Report"a verilən məlumata görə, MDB PA Şurası Katibliyinin sədr müavini, MDB PA Demokratik İnkişafın Monitorinqi üzrə Beynəlxalq İnstitutun direktoru cənab İvan Muşket TÜRKPA nümayəndə heyətini salamlayaraq, MDB PA müşahidə missiyasının fəaliyyəti barədə məlumat verib. O qeyd edib ki, Qırğız Respublikasının Seçkilər və Referendumlar üzrə Mərkəzi Komissiyası 71-dən çox müşahidəçini akkreditə edib. Onların sırasında MDB ölkələrinin senator və deputatları, MDB PA rəsmiləri, habelə MDB PA nəzdində Demokratik İnkişafın Monitorinqi üzrə Beynəlxalq İnstitutun ekspertləri yer alır.
Müzakirələr əsasən seçki sisteminin əsas aspektlərinə, beynəlxalq standartlara uyğun seçki prosedurlarının təhlili, müşahidə meyarlarının standartlaşdırılması və beynəlxalq monitorinqlə bağlı digər məsələlər ətrafında aparılıb. Cənab Muşket bildirib ki, bütün bu məsələlər və digər aktual mövzular 19–20 fevral 2026-cı il tarixlərində MDB PA mənzil-qərargahında keçiriləcək "Seçkilər və Referendumlar İnstitutuna Etimadın Formalaşdırılması: Beynəlxalq Müşahidənin Rolu" adlı beynəlxalq konfransda geniş şəkildə müzakirə olunacaq və TÜRKPA nümayəndə heyətini konfransda görmək arzusunu ifadə edib.
Öz növbəsində TÜRKPA Baş katibinin müavini Talqat Aduov görüşdən məmnunluğunu ifadə edərək cənab Muşketə təqdim etdiyi ətraflı məlumat üçün təşəkkür edib. O, TÜRKPA Beynəlxalq Seçki Müşahidə Missiyasının fəaliyyəti və tərkibi barədə məlumat verərək, qurumun obyektiv və peşəkar monitorinqə sadiqliyini xüsusi vurğulayıb. Cənab Aduov həmçinin TÜRKPA Baş katibi səfir Ramil Həsən tərəfindən Beynəlxalq Katibliyin fəaliyyətinin effektivliyinin artırılması məqsədilə irəli sürülən təşəbbüslər, TÜRKPA+ formatında yeni əməkdaşlıq mexanizmi, Assambleya çərçivəsində milli parlament nümayəndə heyətlərinin müxtəlif beynəlxalq parlamentar platformalarda əlaqələndirilməsinin gücləndirilməsi, təcrübə mübadiləsi proqramları və s. barədə məlumat verib.
Qurumlar arasında qarşılıqlı müşahidəçi statusunun əldə edilməsinə hazırlığı vurğulayan cənab Aduov bildirib ki, TÜRKPA yeni əməkdaşlıq istiqamətlərinə açıqdır və parlamentlərarası əməkdaşlığın innovativ formalarının araşdırılmasını vacib hesab edir.
Görüşdə, həmçinin MDB PA Katibliyindən Baş katibin müşaviri cənab Sergey Karavayev və MDB PA Demokratik İnkişafın Monitorinqi üzrə Beynəlxalq İnstitutun filiallarla iş üzrə şöbə müdiri cənab Aleksandr Ksendzov iştirak ediblər.