    ТюркПА и МПА СНГ обсудили новые возможности сотрудничества

    Внешняя политика
    • 30 ноября, 2025
    • 15:48
    ТюркПА и МПА СНГ обсудили новые возможности сотрудничества

    Делегация ТюркПА, заместитель генсека Талгат Адуов и секретарь комиссии Айнура Абуталыбова в рамках краткосрочного наблюдения за внеочередными парламентскими выборами в Кыргызстане провели встречу с представителями Межпарламентской Ассамблеи СНГ.

    Как сообщили Report в ТюркПА, зампред секретариата Совета МПА СНГ и директор Международного института мониторинга демократического развития Иван Мушкет рассказал о работе миссии наблюдателей, отметив аккредитацию Центральной избирательной комиссией Кыргызстана более 70 наблюдателя.

    Стороны обсудили избирательные процедуры, международные стандарты и стандартизацию критериев наблюдения.

    И. Мушкет пригласил ТюркПА на международную конференцию по вопросам доверия к выборам, которая пройдет 19–20 февраля 2026 года в штаб-квартире МПА СНГ.

    Т. Адуов, в свою очередь, рассказал о деятельности миссии наблюдателей ТюркПА и инициативы по усилению межпарламентского сотрудничества, включая формат ТюркПА+. Он отметил, что представляемая им структура открыта для новых направлений сотрудничества и считает важным изучение инновационных форм межпарламентского сотрудничества.

    ТюркПА МПА СНГ сотрудничество
    Фото
    TÜRKPA və MDB PA yeni əməkdaşlıq imkanlarını müzakirə ediblər
    Фото
    TurkPA and IPA CIS mull new cooperation opportunities
