ТюркПА и МПА СНГ обсудили новые возможности сотрудничества
- 30 ноября, 2025
- 15:48
Делегация ТюркПА, заместитель генсека Талгат Адуов и секретарь комиссии Айнура Абуталыбова в рамках краткосрочного наблюдения за внеочередными парламентскими выборами в Кыргызстане провели встречу с представителями Межпарламентской Ассамблеи СНГ.
Как сообщили Report в ТюркПА, зампред секретариата Совета МПА СНГ и директор Международного института мониторинга демократического развития Иван Мушкет рассказал о работе миссии наблюдателей, отметив аккредитацию Центральной избирательной комиссией Кыргызстана более 70 наблюдателя.
Стороны обсудили избирательные процедуры, международные стандарты и стандартизацию критериев наблюдения.
И. Мушкет пригласил ТюркПА на международную конференцию по вопросам доверия к выборам, которая пройдет 19–20 февраля 2026 года в штаб-квартире МПА СНГ.
Т. Адуов, в свою очередь, рассказал о деятельности миссии наблюдателей ТюркПА и инициативы по усилению межпарламентского сотрудничества, включая формат ТюркПА+. Он отметил, что представляемая им структура открыта для новых направлений сотрудничества и считает важным изучение инновационных форм межпарламентского сотрудничества.