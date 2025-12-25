Türkmənistan Prezidenti Azərbaycan səfirini təltif edib
Xarici siyasət
- 25 dekabr, 2025
- 17:28
Türkmənistan Prezidenti Sərdar Berdiməhəmmədov Azərbaycan səfiri Qismət Gözəlovu təltif edib.
Bu barədə "Report"a Azərbaycanın Türkmənistandakı səfirliyindən məlumat verilib.
Bildirilib ki, Q.Gözəlov Prezident Sərdar Berdiməhəmmədovun dekabrın 24-də imzaladığı sərəncamla "Türkmənistanın Tərəfsizliyinin 30 İllik" yubiley medalı və "Türkmənistanın Daimi Tərəfsizliyinin 30 İllik" xatirə gümüş nişanına layiq görülüb.
Bu gün Aşqabadda keçirilən "Beynəlxalq sülh və etimad ili: Tərəfsiz Türkmənistanın qətiyyətli addımları" adlı konfransda Nazirlər Kabinetinin sədr müavini, xarici işlər naziri Rəşid Meredov mükafatları Qismət Gözəlova təqdim edib.
