İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi AZAL təyyarəsinin qəzasının ildönümü
    İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi AZAL təyyarəsinin qəzasının ildönümü

    Türkmənistan Prezidenti Azərbaycan səfirini təltif edib

    Xarici siyasət
    • 25 dekabr, 2025
    • 17:28
    Türkmənistan Prezidenti Azərbaycan səfirini təltif edib

    Türkmənistan Prezidenti Sərdar Berdiməhəmmədov Azərbaycan səfiri Qismət Gözəlovu təltif edib.

    Bu barədə "Report"a Azərbaycanın Türkmənistandakı səfirliyindən məlumat verilib.

    Bildirilib ki, Q.Gözəlov Prezident Sərdar Berdiməhəmmədovun dekabrın 24-də imzaladığı sərəncamla "Türkmənistanın Tərəfsizliyinin 30 İllik" yubiley medalı və "Türkmənistanın Daimi Tərəfsizliyinin 30 İllik" xatirə gümüş nişanına layiq görülüb.

    Bu gün Aşqabadda keçirilən "Beynəlxalq sülh və etimad ili: Tərəfsiz Türkmənistanın qətiyyətli addımları" adlı konfransda Nazirlər Kabinetinin sədr müavini, xarici işlər naziri Rəşid Meredov mükafatları Qismət Gözəlova təqdim edib.

    Sərdar Berdiməhəmmədov Türkmənistan Qismət Gözəlov Azərbaycan
    Foto
    Президент Туркменистана наградил посла Азербайджана
    President of Turkmenistan awards Azerbaijan's ambassador

    Son xəbərlər

    17:44

    14 yaşadək cüdoçular arasında Azərbaycan birinciliyi start götürüb

    Fərdi
    17:39
    Foto

    Salyan heyvan bazarı yenidən qurulub

    Sağlamlıq
    17:36

    Bu il Azərbaycanda ictimai nəqliyyat 500 milyona yaxın sərnişin daşıyıb

    İnfrastruktur
    17:35

    Əmircandakı İmam məscidində təmir, bərpa və tikinti işlərinə başlanılacaq

    İnfrastruktur
    17:29

    Beynəlxalq axtarışa verilən şəxs Qazaxıstandan Azərbaycana ekstradisiya olunub

    Hadisə
    17:28
    Foto

    Türkmənistan Prezidenti Azərbaycan səfirini təltif edib

    Xarici siyasət
    17:27

    Ballıca kəndindəki mebel müəssisəsində 80 nəfər daimi işlə təmin olunub

    Biznes
    17:27

    Ukrayna Rusiyanın neft emalı zavoduna raket zərbəsi endirib

    Digər ölkələr
    17:23
    Foto

    Qudyalçayın Xaçmazdan keçən hissəsində təmizlik aksiyası aparılıb

    Ekologiya
    Bütün Xəbər Lenti