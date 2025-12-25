Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией годовщина крушения самолета AZAL
    Президент Туркменистана наградил посла Азербайджана

    Внешняя политика
    • 25 декабря, 2025
    • 17:40
    Президент Туркменистана наградил посла Азербайджана

    Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов наградил посла Азербайджана в Туркменистане Гисмета Гёзалова.

    Об этом Report сообщили в посольстве Азербайджана в Туркменистане.

    В соответствии с указом президента Туркменистана от 24 декабря, Гисмету Гёзалову были вручены юбилейная медаль "30 лет нейтралитета Туркменистана" и памятный серебряный знак отличия "30 лет постоянного нейтралитета Туркменистана".

    На прошедшей сегодня в Ашхабаде конференции "Международный год мира и доверия: решительные шаги нейтрального Туркменистана" заместитель председателя Кабинета министров, министр иностранных дел Рашид Мередов вручил медали Гисмету Гёзалову.

