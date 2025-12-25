Президент Туркменистана наградил посла Азербайджана
Внешняя политика
- 25 декабря, 2025
- 17:40
Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов наградил посла Азербайджана в Туркменистане Гисмета Гёзалова.
Об этом Report сообщили в посольстве Азербайджана в Туркменистане.
В соответствии с указом президента Туркменистана от 24 декабря, Гисмету Гёзалову были вручены юбилейная медаль "30 лет нейтралитета Туркменистана" и памятный серебряный знак отличия "30 лет постоянного нейтралитета Туркменистана".
На прошедшей сегодня в Ашхабаде конференции "Международный год мира и доверия: решительные шаги нейтрального Туркменистана" заместитель председателя Кабинета министров, министр иностранных дел Рашид Мередов вручил медали Гисмету Гёзалову.
Последние новости
19:07
Посол: Эфиопия заинтересована в импорте нефтепродуктов из АзербайджанаВнешняя политика
18:48
Израиль заявил о ликвидации высокопоставленного командира КСИР в ЛиванеДругие страны
18:42
Вугар Ибрагимов: Несоблюдение строительных норм увеличило предполагаемую стоимостьФинансы
18:27
В Азербайджане в этом году общественным транспортом перевезено около полумиллиона пассажировИнфраструктура
18:25
В Азербайджане командующего внутренними войсками будет назначать президентВнутренняя политика
18:23
Видео
Выпускнику из Италии вручен "Морской кортик" от имени командующего ВМС АзербайджанаАрмия
18:23
Папоян: Армения предлагает Азербайджану наладить сухопутные грузоперевозки на границеВ регионе
18:20
Азербайджанские НПО написали открытое письмо президенту США Дональду ТрампуВнешняя политика
18:17