Президент Туркменистана наградил посла Азербайджана

Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов наградил посла Азербайджана в Туркменистане Гисмета Гёзалова.

Об этом Report сообщили в посольстве Азербайджана в Туркменистане.

В соответствии с указом президента Туркменистана от 24 декабря, Гисмету Гёзалову были вручены юбилейная медаль "30 лет нейтралитета Туркменистана" и памятный серебряный знак отличия "30 лет постоянного нейтралитета Туркменистана".

На прошедшей сегодня в Ашхабаде конференции "Международный год мира и доверия: решительные шаги нейтрального Туркменистана" заместитель председателя Кабинета министров, министр иностранных дел Рашид Мередов вручил медали Гисмету Гёзалову.