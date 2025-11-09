Türkiyə MN Bakıda hərbi paradda F-16-dan çəkilmiş videogörüntülərı yayıb
Xarici siyasət
- 09 noyabr, 2025
- 13:45
Türkiyə Milli Müdafiə Nazirliyi İkinci Qarabağ müharibəsindəki Qələbənin beşinci ildönümünə həsr olunmuş hərbi paradla bağlı videogörüntülər yayıb.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə nazirliyin "X" hesabında paylaşım edilib.
Videogörüntü hərbi parada qatılan Türkiyə Hərbi Hava Qüvvələrinə məxsus F-16 qırıcı təyyarələrinin göyərtəsindən çəkilib.
Azerbaycan Zafer Günü’ne katılarak Bakü’de selamlama uçuşu yapan ✈️ Hava Kuvvetlerimize ait muharip uçakların kokpitinden o anlar… 🇹🇷🇦🇿#MillîSavunmaBakanlığı pic.twitter.com/EMCqYqWoWO— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) November 9, 2025
