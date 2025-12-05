İlham Əliyev WUF13 Büdcə zərfi Könüllülük həftəsi
    İlham Əliyev WUF13 Büdcə zərfi Könüllülük həftəsi

    Azərbaycanda yağıntılı hava şəraiti davam edir - FAKTİKİ HAVA

    Ekologiya
    • 05 dekabr, 2025
    • 10:20
    Azərbaycanda yağıntılı hava şəraiti davam edir - FAKTİKİ HAVA

    Milli Hidrometeorologiya Xidmətinin dekabrın 5-i saat 10:00-a olan məlumatına əsasən, ölkə ərazisinin bəzi yerlərində yağıntılı hava şəraiti davam edir.

    Bu barədə "Report"a Xidmətdən məlumat verilib.

    Bildirilib ki, ayrı-ayrı yerlərdə yağıntılar leysan xarakterlidir.

    Düşən yağıntının miqdarı Lerikdə 9, Bakıda və Abşeron yarımadasında 7, Şəmkir və Qubada 4, Qobustanda 3, Astara, Şabran və Lənkəranda 2, Kəlbəcər, Laçın, Qubadlı, Şuşa, Xankəndi, Xocalı, Ordubad, Balakən, Zaqatala, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ, Şamaxı, Altıağac, Qusar, Beyləqan, Sabirabad, Göyçay, Neftçala, Yardımlıda 1 mm-dir.

    Naxçıvan, Şərur, Sədərək, Daşkəsən, Göygöl, Naftalan, Şəmkir, Balakən, Qax, Şəki, Şamaxı, Altıağac, Quba, Qusar, Qrız, Xaltan, Lerikdə duman müşahidə olunur, görünüş məsafəsi 500 metrədək məhdudlaşır.

    faktiki hava yağıntılı hava Milli Hidrometeorologiya Xidməti

    Son xəbərlər

    10:47

    "İƏT Mədəniyyət Festivalı: Bakı Yaradıcı Həftə 2025"də 5 min ziyarətçi iştirak edəcək

    Digər
    10:46

    Yaşar Sarı: Qərbi azərbaycanlılara qarşı ədalətsizlik əsrlər boyu davam edib

    Daxili siyasət
    10:46
    Foto
    Video

    Qarabağ atları Əbu-Dabidə nümayiş olundu

    Mədəniyyət siyasəti
    10:45

    Azərbaycan Vaşinqtonda 31-ci Parlament Təhlükəsizlik Forumunda təmsil olunacaq

    Xarici siyasət
    10:42

    Əhməd İsmayılov: Müasir informasiya mühitinin sürətlə dəyişməsi dövlətlərlə cəmiyyətlər qarşısında yeni çağırışlar yaradır

    Media
    10:42

    "Şamaxı" 20-ci, "Sumqayıt" 10-cu dəfə Azərbaycan Kubokunun 1/4 finalında oynayacaq

    Futbol
    10:33

    Azərbaycan Kuboku: 1/8 finalda son 14 mövsümün ən aşağı məhsuldarlıq göstəricisi qeydə alınıb

    Futbol
    10:31

    FHN havaların soyuması ilə əlaqədar yanğın təhlükəsizliyinə dair əhaliyə müraciət edib

    Digər
    10:29

    Türkiyədə şagirdləri daşıyan avtobus yük maşını ilə toqquşub, 14 nəfər xəsarət alıb

    Region
    Bütün Xəbər Lenti