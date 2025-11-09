Ильхам Алиев Путь к Победе Бюджетный пакет WUF13 COP30 Военный парад
    Ильхам Алиев Путь к Победе Бюджетный пакет WUF13 COP30 Военный парад

    Турецкое МО опубликовало видеозаписи с F-16, снятые во время военного парада в Баку

    Внешняя политика
    • 09 ноября, 2025
    • 14:03
    Турецкое МО опубликовало видеозаписи с F-16, снятые во время военного парада в Баку

    Министерство национальной обороны Турции опубликовало видеозапись военного парада, посвященного пятой годовщине Победы во Второй Карабахской войне.

    Как сообщает Report, видеозапись опубликована в аккаунте ведомства в соцсети X.

    Видеозапись была сделана с борта истребителей F-16 Военно-воздушных сил Турции, участвовавших в военном параде.

    Турция F-16 Военный парад Баку Путь к Победе
    Видео
    Türkiyə MN Bakıda hərbi paradda F-16-dan çəkilmiş videogörüntülərı yayıb

    Последние новости

    14:35

    Иран заявил о готовности помочь в урегулировании конфликта между Пакистаном и Афганистаном

    В регионе
    14:17

    Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан 10 ноября посетит США

    В регионе
    14:03
    Видео

    Турецкое МО опубликовало видеозаписи с F-16, снятые во время военного парада в Баку

    Внешняя политика
    13:48

    Эрдоган: Мы довольны достигнутыми в Вашингтоне договоренностями

    Внешняя политика
    13:39

    Президент Турции: Мы продолжаем процесс нормализации с Арменией в координации с Азербайджаном

    Внешняя политика
    13:19

    Эрдоган: Значительное развитие в Карабахе является показателем лидерства Ильхама Алиева

    Внешняя политика
    13:17

    В Казахстане на побережье Каспийского моря снова зафиксировали гибель тюленей

    В регионе
    13:08

    Власти Мьянмы сносят 148 зданий в районе мошеннического кол-центра KK Park

    Другие страны
    12:50

    Близ Андаманских островов зарегистрировали землетрясение магнитудой 5,5

    Другие страны
    Лента новостей