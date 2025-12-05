İlham Əliyev WUF13 Büdcə zərfi Könüllülük həftəsi
    İlham Əliyev WUF13 Büdcə zərfi Könüllülük həftəsi

    Qadın voleybolçular arasında Azərbaycan Yüksək Liqasında V tura yekun vurulacaq

    Komanda
    • 05 dekabr, 2025
    • 10:24
    Qadın voleybolçular arasında Azərbaycan Yüksək Liqasında V tura yekun vurulacaq

    Qadın voleybolçular arasında Azərbaycan Yüksək Liqasının V turuna bu gün yekun vurulacaq.

    "Report" xəbər verir ki, turun son oyun günündə "Abşeron" "Azərreyl" ilə üz-üzə gələcək.

    Qarşılaşma Azərbaycan Voleybol Federasiyasının idman zalında, saat 18:00-da start götürəcək.

    Qeyd edək ki, turun daha əvvəl baş tutan oyunlarında "DH Volley" - "Gənclər"i (3:0), "Milli Aviasiya Akademiyası" "Murov Az Terminal"lı (3:0), "Turan" isə UNEC-i (3:0) məğlub edib.

    Voleybol Azərbaycan Yüksək Liqası "Abşeron" klubu "Azərreyl" klubu

    Son xəbərlər

    10:47

    "İƏT Mədəniyyət Festivalı: Bakı Yaradıcı Həftə 2025"ə 5 min ziyarətçi qatılacaq

    Digər
    10:46

    Yaşar Sarı: Qərbi azərbaycanlılara qarşı ədalətsizlik əsrlər boyu davam edib

    Daxili siyasət
    10:46
    Foto
    Video

    Qarabağ atları Əbu-Dabidə nümayiş olunub

    Mədəniyyət siyasəti
    10:45

    Azərbaycan Vaşinqtonda 31-ci Parlament Təhlükəsizlik Forumunda təmsil olunacaq

    Xarici siyasət
    10:42

    Əhməd İsmayılov: Müasir informasiya mühitinin sürətlə dəyişməsi dövlətlər qarşısında yeni çağırışlar yaradır

    Media
    10:42

    "Şamaxı" 20-ci, "Sumqayıt" 10-cu dəfə Azərbaycan Kubokunun 1/4 finalında oynayacaq

    Futbol
    10:33

    Azərbaycan Kuboku: 1/8 finalda son 14 mövsümün ən aşağı məhsuldarlıq göstəricisi qeydə alınıb

    Futbol
    10:31

    FHN havaların soyuması ilə əlaqədar yanğın təhlükəsizliyinə dair əhaliyə müraciət edib

    Digər
    10:29

    Türkiyədə şagirdləri daşıyan avtobus yük maşını ilə toqquşub, 14 nəfər xəsarət alıb

    Region
    Bütün Xəbər Lenti