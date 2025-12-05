Qadın voleybolçular arasında Azərbaycan Yüksək Liqasında V tura yekun vurulacaq
Komanda
- 05 dekabr, 2025
- 10:24
Qadın voleybolçular arasında Azərbaycan Yüksək Liqasının V turuna bu gün yekun vurulacaq.
"Report" xəbər verir ki, turun son oyun günündə "Abşeron" "Azərreyl" ilə üz-üzə gələcək.
Qarşılaşma Azərbaycan Voleybol Federasiyasının idman zalında, saat 18:00-da start götürəcək.
Qeyd edək ki, turun daha əvvəl baş tutan oyunlarında "DH Volley" - "Gənclər"i (3:0), "Milli Aviasiya Akademiyası" "Murov Az Terminal"lı (3:0), "Turan" isə UNEC-i (3:0) məğlub edib.
