    Taksi sürücülərinin imtahanı dekabrın 9-da keçiriləcək

    Elm və təhsil
    • 05 dekabr, 2025
    • 10:11
    Taksi sürücülərinin imtahanı dekabrın 9-da keçiriləcək

    Dövlət İmtahan Mərkəzi (DİM) xüsusi hazırlıq keçmiş taksi minik avtomobili sürücüləri üçün 9 dekabr tarixində imtahan keçirəcək.

    Bu barədə "Report"a DİM-dən məlumat verilib.

    İmtahanda iştirak edəcək şəxslər "İmtahana buraxılış vərəqəsi"ni "Elektron imtahanlara buraxılış vərəqələri və nəticələrin çapı" xidməti vasitəsi ilə çap edə bilərlər.

    Qeyd edək ki, namizəd imtahana gələrkən şəxsiyyətini təsdiq edən sənədin əslini və "İmtahana buraxılış vərəqəsi"ni mütləq gətirməlidir.

    Göstərilən sənədlərdən hər hansı biri olmazsa və ya sənədlər arasında uyğunsuzluq olarsa, namizəd imtahana buraxılmayacaq.

    Taksi İmtahan Dövlət İmtahan Mərkəzi

