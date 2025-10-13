İlham Əliyev Zəfərə gedən yol DÇ-2026 Yaxın Şərq Sülh Sammiti Beynəlxalq Hakimlər Assosiasiyası
    Tramp İlham Əliyevə təşəkkür edib

    Xarici siyasət
    • 13 oktyabr, 2025
    • 21:58
    Tramp İlham Əliyevə təşəkkür edib

    "Biz daha bir müharibəni həll etdik - Ermənistanla Azərbaycan arasında".

    "Report" xəbər verir ki, bunu ABŞ Prezidenti Donald Tramp Yaxın Şərq Sülh Sammitində bəyanatla çıxış edərkən deyib.

    Ermənistanla Azərbaycan arasında münaqişənin həllindən danışan Tramp Ağ Evdə Azərbaycan və Ermənistan liderləri ilə avqustun 8-də keçirilmiş görüşünü xatırlayıb:

    "Mən onlarla Oval Ofisdə görüşəndə bir-birinə əks tərəfdə oturmuşdular. Təxminən 32 il vuruşdular, amma işimizi bitirdiyimiz zaman hər ikisi bir-birini qucaqlayırdı. İndi də onlar dostdurlar və çox yaxşı anlaşırlar. Ona görə də hər ikinizə təşəkkür etmək istəyirəm. Bu, inanılmazdır", - deyə Tramp əlavə edib.

