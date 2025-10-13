Tramp İlham Əliyevə təşəkkür edib
Xarici siyasət
- 13 oktyabr, 2025
- 21:58
"Biz daha bir müharibəni həll etdik - Ermənistanla Azərbaycan arasında".
"Report" xəbər verir ki, bunu ABŞ Prezidenti Donald Tramp Yaxın Şərq Sülh Sammitində bəyanatla çıxış edərkən deyib.
Ermənistanla Azərbaycan arasında münaqişənin həllindən danışan Tramp Ağ Evdə Azərbaycan və Ermənistan liderləri ilə avqustun 8-də keçirilmiş görüşünü xatırlayıb:
"Mən onlarla Oval Ofisdə görüşəndə bir-birinə əks tərəfdə oturmuşdular. Təxminən 32 il vuruşdular, amma işimizi bitirdiyimiz zaman hər ikisi bir-birini qucaqlayırdı. İndi də onlar dostdurlar və çox yaxşı anlaşırlar. Ona görə də hər ikinizə təşəkkür etmək istəyirəm. Bu, inanılmazdır", - deyə Tramp əlavə edib.
Son xəbərlər
22:22
İsrail girovların qalıqlarının olduğu 4 cənazəni qəbul edib - YENİLƏNİBDigər ölkələr
22:14
Foto
Video
Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev Yaxın Şərq Sülh Sammitində iştirak edib - YENİLƏNİB-4Xarici siyasət
22:05
Gəncədə avtomobillər toqquşub, xəsarət alanlar varHadisə
21:58
Tramp İlham Əliyevə təşəkkür edibXarici siyasət
21:55
Zərdabda ağır yol qəzası baş verib, ölən və xəsarət alanlar varHadisə
21:43
Zelenski: Rusiyanın hücumlarından sonra Ukraynada elektrik enerjisinin idxalına ehtiyac yaranırDigər ölkələr
21:33
Qəddafidən pul alan Sarkozinin həbsxanaya salınacağı vaxt məlum olubDigər ölkələr
21:31
Əl-Sisi: İmzalanmış saziş Yaxın Şərqdə sülh və sabitliyin yeni dövrünü başlada bilərDigər ölkələr
21:25