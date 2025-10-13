Трамп поблагодарил президента Ильхама Алиева

США остановили конфликт между Арменией и Азербайджаном.

Как сообщает Report, об этом заявил президент США Дональд Трамп в ходе выступления на Саммите мира по Ближнему Востоку.

Говоря об урегулировании армяно-азербайджанского конфликта, Трамп вспомнил о своей встрече с лидерами Азербайджана и Армении в Вашингтоне 8 августа:

"Когда я встречался с ними в Овальном кабинете, они сидели по разные стороны. Война между двумя странами длилась 31 год, но когда мы закончили нашу работу, они обнялись. Теперь они друзья и очень хорошо ладят. Поэтому я хочу поблагодарить вас обоих (президента Азербайджана и премьера Армении - ред.). Это невероятно", - добавил Трамп.