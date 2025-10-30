İlham Əliyev Zəfərə gedən yol Büdcə zərfi
    • 30 oktyabr, 2025
    • 13:05
    Tədqiqatçı: Konqoda baş verən ölüm halları barəsində heç kim danışmır

    Bu günə qədər Konqoda nə qədər ölüm halı baş verib, amma bu barədə heç kim danışmır.

    "Report" xəbər verir ki, bunu konqolu jurnalist, mühazirəçi və müstəqil tədqiqatçı Dieudonné Kvebe-Kimpele Bakı Dövlət Universitetində (BDU) "Mərkəzi Afrikada Belçika müstəmləkəçiliyi və onun bu günə qədər davam edən ağır fəsadları" mövzusunda keçirilən müzakirədə deyib.

    O bildirib ki, bunun əsas səbəbi Konqoya hələ də xammalla zəngin ərazi kimi yanaşılmasıdır:

    "Bizi əyalət səviyyəsində idarə edirlər, onların xammal bazasına çevrilmişik və xalq olaraq özümüzü konqolu kimi hiss edə bilmirik. Çünki bu, biz deyilik".

    Tədqiqatçı Konqoya hələ də Belçika tərəfindən müstəqillik verilmiş ərazi qismində baxıldığını vurğulayıb.

