Исследователь из ДР Конго: Мир молчит о гибели людей в нашей стране

В Демократической Республике Конго продолжают умирать люди, но об этом мировое сообщество предпочитает молчать.

Как сообщает Report, об этом заявил журналист и независимый исследователь из Конго Дьёдонне Квебе-Кимпеле во время дискуссии в БГУ на тему "Бельгийский колониализм в Центральной Африке и его тяжелые последствия, сохраняющиеся до наших дней".

По словам исследователя, причина замалчивания трагедий заключается в том, что Конго до сих пор воспринимается как источник природных ресурсов.

"Нами управляют на уровне провинции, и мы фактически превратились в сырьевой придаток. Поэтому мы не чувствуем себя полноценным народом - это не тот путь, который мы выбрали", - подчеркнул Квебе-Кимпеле.

Он отметил, что Бельгия до сих пор воспринимает Конго как территорию, которой "предоставлена независимость".