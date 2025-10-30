Исследователь из ДР Конго: Мир молчит о гибели людей в нашей стране
- 30 октября, 2025
- 13:35
В Демократической Республике Конго продолжают умирать люди, но об этом мировое сообщество предпочитает молчать.
Как сообщает Report, об этом заявил журналист и независимый исследователь из Конго Дьёдонне Квебе-Кимпеле во время дискуссии в БГУ на тему "Бельгийский колониализм в Центральной Африке и его тяжелые последствия, сохраняющиеся до наших дней".
По словам исследователя, причина замалчивания трагедий заключается в том, что Конго до сих пор воспринимается как источник природных ресурсов.
"Нами управляют на уровне провинции, и мы фактически превратились в сырьевой придаток. Поэтому мы не чувствуем себя полноценным народом - это не тот путь, который мы выбрали", - подчеркнул Квебе-Кимпеле.
Он отметил, что Бельгия до сих пор воспринимает Конго как территорию, которой "предоставлена независимость".