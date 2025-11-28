İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 Büdcə zərfi UEFA Çempionlar Liqası Türk Dövlətləri Təşkilatı
    TDT çərçivəsində ortaq seriallar və uşaq kontenti yaradıla bilər

    Xarici siyasət
    • 28 noyabr, 2025
    • 12:18
    TDT çərçivəsində ortaq seriallar və uşaq kontenti yaradıla bilər

    Qazaxıstan Türk Dövlətləri Təşkilatı (TDT) çərçivəsində media əməkdaşlığının genişləndirilməsi üçün bir sıra təşəbbüslər irəli sürüb.

    "Report"un məlumatına görə, bu barədə Qazaxıstan mədəniyyət və informasiya nazirinin müavini Kanat İskakov Bakıda keçirilən TDT-nin Media və İnformasiya üzrə məsul nazirlərinin və yüksək vəzifəli rəsmilərinin 7-ci toplantısında bəyan edib.

    K.İskakovun sözlərinə görə, əsas addım Təşkilata üzvü ölkələrin teleməhsullarına çıxışın genişləndirilməsi olmalıdır.

    O, həmçinin milli televiziya kanallarının qarşılıqlı yayımının mümkün qədər geniş auditoriya üçün təmin edilməsinin vacibliyini vurğulayıb: "Kontent mübadiləsi olmadan və ölkələrimizdə televiziya kanalları yayımlanmadan əməkdaşlıq səmərəli olmayacaq. Biz bunu aydın başa düşməli və bu istiqamətdə irəliləməliyik".

    Nazir müavinin sözlərinə görə, ikinci təşəbbüs birgə kontent istehsalının artırılması olmalıdır: "Buraya bədii seriallar, sənədli layihələr, həmçinin TDT ölkələrinin turizm, mədəniyyət və investisiya imkanları haqqında proqramlar daxildir".

    K.İskakov üçüncü prioritet kimi türk dillərində keyfiyyətli uşaq kontentinin yaradılması üzrə dövlətlərarası layihələrin işə salınmasını qeyd edib ki, bu da yeni nəslin mədəni inkişafına töhfə verəcək.

    Казахстан призвал страны ОТГ к созданию общих сериалов и детского контента
    Kazakhstan urges OTS countries to create joint series, children's content

