Ильхам Алиев WUF13 Путь к Победе Бюджетный пакет Лига чемпионов УЕФА ОТГ
    Ильхам Алиев WUF13 Путь к Победе Бюджетный пакет Лига чемпионов УЕФА ОТГ

    Казахстан призвал страны ОТГ к созданию общих сериалов и детского контента

    Внешняя политика
    • 28 ноября, 2025
    • 11:12
    Казахстан призвал страны ОТГ к созданию общих сериалов и детского контента

    Казахстан предложил ряд инициатив по расширению медиасотрудничества в рамках Организации тюркских государств (ОТГ).

    Как передает Report, об этом заявил вице-министр культуры и информации Казахстана Канат Искаков на 7-ом заседании министров, высокопоставленных официальных лиц, ответственных за медиа и информацию стран-членов ОТГ в Баку.

    "Хочу обозначить инициативы, которые Казахстан готов предложить и будет прорабатывать со всеми коллегами и друзьями", - сказал он.

    По его словам, основным шагом должно стать расширение доступа к телепродукции стран-участниц Организации.

    Он также указал на необходимость обеспечения взаимного вещания национальных телеканалов на максимально широкую аудиторию: "Без обмена контентом и без вещания телеканалов в наших странах сотрудничество не будет эффективным. Мы должны это четко понимать и двигаться в этом направлении".

    Второй инициативой, по заявлению вице-министра, должно стать наращивание производства совместного контента: художественных сериалов, документальных проектов, а также программ о туризме, культуре и инвестиционных возможностях стран ОТГ.

    Третьим приоритетом Искаков назвал запуск межгосударственных проектов по созданию качественного детского контента на тюркских языках, что будет способствовать культурному развитию нового поколения.

    "Без производства анимации и без привлечения детей наши народы не будут узнавать друг друга в полной мере. Детский контент должен стать приоритетом нашей общей работы", - заявил он.

    Искаков также отметил необходимость выработки согласованных подходов к журналистским стандартам в цифровой среде и в эпоху активного внедрения искусственного интеллекта (ИИ): "В некоторых программных продуктах, включая GPT-чаты, можно встретить недостоверную информацию или дезинформацию о наших странах. Мы должны совместно выработать подходы - как для журналистов, так и для платформ, основанных на ИИ".

    Пятым направлением, добавил он, станет координация применения ИИ в медиапроизводстве Искаков пояснил, что важно разработать единые рекомендации по этике использования ИИ, защите данных и борьбе с манипуляциями.

    "Нам нужно маркировать ИИ-контент, чтобы люди понимали его происхождение, а не воспринимали как продукт традиционного производства", - сказал вице-министр.

    ОТГ Азербайджан Казахстан медиасотрудничество медиа

    Последние новости

    11:51

    Ермак подтвердил проведение обыска у него дома - ОБНОВЛЕНО

    В регионе
    11:51

    По случаю Дня памяти Гейдара Алиева пройдет акция "Во имя зеленого будущего"

    Экология
    11:51

    Ферхат Пиринччи: Сотрудничество в борьбе с дезинформацией между странами ОТГ стало необходимостью

    Другие
    11:43

    Посольство: Переданная США техника помогла Азербайджану обнаружить героин на $90 млн

    Внешняя политика
    11:42

    Предотвращен ввоз в Азербайджан бриллиантов общим весом более 1300 карат

    Бизнес
    11:36

    МВД Казахстана: Расследуются 10 уголовных дел по фактам дропперства

    В регионе
    11:35

    В Турции пройдет медиа-форум ОТГ

    Внешняя политика
    11:23

    Казахстан примет следующую встречу медиаруководителей стран ОТГ

    Медиа
    11:17

    Азербайджан увеличил доходы от экспорта томатов почти на 13%

    АПК
    Лента новостей