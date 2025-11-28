Казахстан призвал страны ОТГ к созданию общих сериалов и детского контента

Казахстан предложил ряд инициатив по расширению медиасотрудничества в рамках Организации тюркских государств (ОТГ).

Как передает Report, об этом заявил вице-министр культуры и информации Казахстана Канат Искаков на 7-ом заседании министров, высокопоставленных официальных лиц, ответственных за медиа и информацию стран-членов ОТГ в Баку.

"Хочу обозначить инициативы, которые Казахстан готов предложить и будет прорабатывать со всеми коллегами и друзьями", - сказал он.

По его словам, основным шагом должно стать расширение доступа к телепродукции стран-участниц Организации.

Он также указал на необходимость обеспечения взаимного вещания национальных телеканалов на максимально широкую аудиторию: "Без обмена контентом и без вещания телеканалов в наших странах сотрудничество не будет эффективным. Мы должны это четко понимать и двигаться в этом направлении".

Второй инициативой, по заявлению вице-министра, должно стать наращивание производства совместного контента: художественных сериалов, документальных проектов, а также программ о туризме, культуре и инвестиционных возможностях стран ОТГ.

Третьим приоритетом Искаков назвал запуск межгосударственных проектов по созданию качественного детского контента на тюркских языках, что будет способствовать культурному развитию нового поколения.

"Без производства анимации и без привлечения детей наши народы не будут узнавать друг друга в полной мере. Детский контент должен стать приоритетом нашей общей работы", - заявил он.

Искаков также отметил необходимость выработки согласованных подходов к журналистским стандартам в цифровой среде и в эпоху активного внедрения искусственного интеллекта (ИИ): "В некоторых программных продуктах, включая GPT-чаты, можно встретить недостоверную информацию или дезинформацию о наших странах. Мы должны совместно выработать подходы - как для журналистов, так и для платформ, основанных на ИИ".

Пятым направлением, добавил он, станет координация применения ИИ в медиапроизводстве Искаков пояснил, что важно разработать единые рекомендации по этике использования ИИ, защите данных и борьбе с манипуляциями.

"Нам нужно маркировать ИИ-контент, чтобы люди понимали его происхождение, а не воспринимали как продукт традиционного производства", - сказал вице-министр.