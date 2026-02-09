İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi XXV Qış Olimpiya Oyunları "Böyük Qayıdış"
    İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi XXV Qış Olimpiya Oyunları "Böyük Qayıdış"

    Tacikistan Prezidenti İlham Əliyevi "Zayed İnsan Qardaşlığı Mükafatı"na görə təbrik edib

    Xarici siyasət
    • 09 fevral, 2026
    • 15:28
    Tacikistan Prezidenti İlham Əliyevi Zayed İnsan Qardaşlığı Mükafatına görə təbrik edib

    Tacikistan Prezidenti Emoməli Rəhmon azərbaycanlı həmkarı İlham Əliyevə təbrik məktubu ünvanlayıb.

    "Report"un məlumatına görə, təbrikdə deyilir:

    "Hörmətli İlham Heydər oğlu.

    Sizi nüfuzlu "Zayed İnsan Qardaşlığı Mükafatı"na layiq görülməyiniz münasibətilə səmimi-qəlbdən təbrik edirəm.

    Bu təşəbbüs konstruktiv siyasətin və dözümlülüyün təşviqi yolu ilə davamlı sülhə və sabitliyə nail olmaq üçün ardıcıl səylərinizin, güclü iradənizin tanınmasının daha bir təsdiqidir.

    Biz Azərbaycan Respublikası ilə Ermənistan Respublikası arasında Sülh Sazişinin imzalanmasını iki dövlət arasında dostluq münasibətlərinin və qarşılıqlı faydalı əməkdaşlığın gücləndirilməsi, həmçinin Qafqaz regionunda və onun hüdudlarından kənarda sülhün və təhlükəsizliyin möhkəmləndirilməsi prosesində mühüm amil hesab edirik.

    Tacikistan sülhsevər ölkə olaraq bu önəmli, konstruktiv və tarixi nailiyyəti bir daha alqışlayır və bütün mübahisələrin, münaqişələrin yalnız siyasi-diplomatik üsullarla həllinə sadiqliyini vurğulayır.

    Hörmətli İlham Heydər oğlu, fürsətdən istifadə edərək Sizə möhkəm cansağlığı və uğurlar, dost Azərbaycan xalqına isə yeni nailiyyətlər, davamlı sülh və bundan sonra da tərəqqi arzulayıram".

    İlham Əliyevin Əbu-Dabi səfəri Emomali Rahmon Azərbaycan-Tacikistan əlaqələri
    Эмомали Рахмон поздравил Ильхама Алиева с присуждением "Премии Заида за человеческое братство"

    Son xəbərlər

    16:11

    Azərbaycanda daşınmaz əmlakla bağlı prosedur qaydaları dəyişib

    İnfrastruktur
    16:10

    İngiltərənin nəhəng klubları "Bavariya"nın futbolçusu ilə maraqlanır

    Futbol
    16:10

    Qusar şəhər Uşaq İncəsənət Məktəbinə Elza İbrahimovanın adı verilib

    Digər
    16:10

    Ağdaş rayonu Kotanarx kənd məktəbinə Fikrət Qocanın adı verilib

    Daxili siyasət
    16:09

    İspaniyalı ekspert: Bir sıra Qərb KİV-ləri Cənubi Qafqazda sülh prosesinə zərər vurur

    Xarici siyasət
    16:05

    Azərbaycanda aktiv ƏDV ödəyicilərinin sayı 1 % artıb

    Maliyyə
    15:59

    Vensin Azərbaycana səfəri ABŞ-nin münasibətləri yeni mərhələyə keçirmək niyyəti kimi qəbul edilə bilər - RƏY

    Xarici siyasət
    15:58

    Rusiya klubu "Fənərbağça"da çıxış etmiş futbolçunun transferini açıqlayıb

    Futbol
    15:51
    Foto

    ADSEA: Hövsan, Hərbi Dənizçilik və Kənd Əhmədli üzrə su xətləri dəyişdirilib

    İnfrastruktur
    Bütün Xəbər Lenti