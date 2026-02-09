Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией XXV Зимние Олимпийские игры Великое возвращение в Карабах
    Эмомали Рахмон поздравил Ильхама Алиева с присуждением "Премии Заида за человеческое братство"

    Внешняя политика
    • 09 февраля, 2026
    • 16:09
    Эмомали Рахмон поздравил Ильхама Алиева с присуждением Премии Заида за человеческое братство

    Президент Таджикистана Эмомали Рахмон направил поздравительное письмо президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву.

    Как сообщает Report, в письме говорится:

    "Уважаемый Ильхам Гейдар оглу,

    Искренне поздравляю Вас с присуждением престижной "Премии Заида за человеческое братство".

    Эта инициатива является еще одним подтверждением признания Ваших последовательных усилий и твердой воли к достижению прочного мира и стабильности посредством продвижения созидательной политики и терпимости.

    Мы считаем подписание мирного соглашения между Азербайджанской Республикой и Республикой Армения важным фактором в процессе укрепления дружественных отношений и взаимовыгодного сотрудничества между двумя государствами, а также укрепления мира и безопасности в Кавказском регионе и за его пределами.

    Таджикистан как миролюбивая страна вновь приветствует это созидательное, конструктивное и историческое достижение и подчеркивает свою приверженность разрешению конфликтов исключительно политико-дипломатическими методами.

    Пользуясь случаем, желаю Вам, уважаемый Ильхам Гейдар оглу, крепкого здоровья и успехов, а народу дружественного Азербайджана – новых достижений, мира и дальнейшего процветания".

    Tacikistan Prezidenti İlham Əliyevi "Zayed İnsan Qardaşlığı Mükafatı"na görə təbrik edib
    President of Tajikistan congratulates Ilham Aliyev on receiving Zayed Award for Human Fraternity
