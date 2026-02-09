Эмомали Рахмон поздравил Ильхама Алиева с присуждением "Премии Заида за человеческое братство"
- 09 февраля, 2026
- 16:09
Президент Таджикистана Эмомали Рахмон направил поздравительное письмо президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву.
Как сообщает Report, в письме говорится:
"Уважаемый Ильхам Гейдар оглу,
Искренне поздравляю Вас с присуждением престижной "Премии Заида за человеческое братство".
Эта инициатива является еще одним подтверждением признания Ваших последовательных усилий и твердой воли к достижению прочного мира и стабильности посредством продвижения созидательной политики и терпимости.
Мы считаем подписание мирного соглашения между Азербайджанской Республикой и Республикой Армения важным фактором в процессе укрепления дружественных отношений и взаимовыгодного сотрудничества между двумя государствами, а также укрепления мира и безопасности в Кавказском регионе и за его пределами.
Таджикистан как миролюбивая страна вновь приветствует это созидательное, конструктивное и историческое достижение и подчеркивает свою приверженность разрешению конфликтов исключительно политико-дипломатическими методами.
Пользуясь случаем, желаю Вам, уважаемый Ильхам Гейдар оглу, крепкого здоровья и успехов, а народу дружественного Азербайджана – новых достижений, мира и дальнейшего процветания".