Suriyadan altı azərbaycanlı ölkəyə gətirilib

    Xarici siyasət
    • 23 oktyabr, 2025
    • 13:06
    Suriyadan oktyabrın 22-də ikisi qadın, dördü uşaq olmaqla 6 Azərbaycan vətəndaşının ölkəyə repatriasiyası həyata keçirilib.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə Azərbaycan Xarici İşlər Nazirliyi məlumat yayıb.

    Bildirilib ki, Azərbaycan vətəndaşlarının repatriasiyasına məsul olan müvafiq dövlət qurumlarının nümayəndələri Suriyaya ezam edilib, repatriantların ilkin tibbi və psixoloji müayinəsinin həyata keçirilməsi təmin olunub.

    Repatriantların sosial reabilitasiyası və cəmiyyətə reinteqrasiyası istiqamətində müvafiq tədbirlərin həyata keçirilməsi nəzərdə tutulur.

