Suriyadan altı azərbaycanlı ölkəyə gətirilib
Xarici siyasət
- 23 oktyabr, 2025
- 13:06
Suriyadan oktyabrın 22-də ikisi qadın, dördü uşaq olmaqla 6 Azərbaycan vətəndaşının ölkəyə repatriasiyası həyata keçirilib.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə Azərbaycan Xarici İşlər Nazirliyi məlumat yayıb.
Bildirilib ki, Azərbaycan vətəndaşlarının repatriasiyasına məsul olan müvafiq dövlət qurumlarının nümayəndələri Suriyaya ezam edilib, repatriantların ilkin tibbi və psixoloji müayinəsinin həyata keçirilməsi təmin olunub.
Repatriantların sosial reabilitasiyası və cəmiyyətə reinteqrasiyası istiqamətində müvafiq tədbirlərin həyata keçirilməsi nəzərdə tutulur.
Son xəbərlər
12:08
TDT Ümümtürk Patent Təşkilatının yaradılmasını təklif edibİnfrastruktur
12:07
Azərbaycan Sent Lusiyada təhsilin müasirləşdirilməsi təşəbbüsünə dəstək göstəribXarici siyasət
12:06
Xüsusi nümayəndəlik: Yayda 500 mindən çox turist azad olunmuş ərazilərə səfər edibQarabağ
12:05
Sahil Babayev: "Azərbaycan və Serbiya 13 sənəd imzalamağa hazırlaşır"Biznes
12:04
Şarl Mişel: Azərbaycan və Ermənistan liderlərində "sülh həmişə daha düzgün yanaşmadır" fikrinin formalaşdığını hiss edirdim - MÜSAHİBƏXarici siyasət
12:02
Foto
AQTA sanitar-gigiyenik normalara uyğun olmayan heyvan kəsimi və ət satışı məntəqələrinə xəbərdarlıq edibSağlamlıq
12:01
KİV: Avropa İttifaqı "Lukoil" ilə əməliyyatlara qadağa qoya bilərDigər ölkələr
11:59
Türkiyədə qanunsuz miqrantları daşıyan rezin qayıq batıb, yeddi nəfər ölübRegion
11:58