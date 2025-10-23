Из Сирии возвращены шесть граждан Азербайджана
Внутренняя политика
- 23 октября, 2025
- 13:34
22 октября шесть граждан Азербайджана - две женщины и четверо детей - были возвращены на родину из Сирийской Арабской Республики.
Об этом Report сообщили в Министерстве иностранных дел Азербайджана.
Отмечается, что репатриация прошла в рамках поэтапных и скоординированных действий правительства. Сначала были установлены местонахождение, личности и гражданство этих лиц. В Сирию были направлены представители профильных государственных структур, которые провели первичное медицинское и психологическое обследование репатриантов.
В ближайшее время будут организованы мероприятия по социальной реабилитации и интеграции репатриантов в общество.
Последние новости
13:41
Фото
Переселившимся в село Тезебина семьям вручены ключи от домов - ОБНОВЛЕНОВнутренняя политика
13:34
Из Сирии возвращены шесть граждан АзербайджанаВнутренняя политика
13:34
Санкции ЕС по России охватывают 1 980 человек и 683 организаций - ОБНОВЛЕНО-2Другие страны
13:23
Кабмин расширил функции МВД: полиция будет сопровождать перевозку алмазовФинансы
13:21
Русиф Гусейнов: Армен Григорян изложил позицию Еревана по мирной повестке с БакуВнешняя политика
13:19
В Казахстане взорвался беспилотник неизвестного происхожденияВ регионе
13:16
Нефтяной фонд резко увеличил долю вложений в Ближний ВостокЭнергетика
13:12
Азербайджан будет представлен на заседании Наблюдательного совета Арбитражного центра ОИСБизнес
13:12