    Из Сирии возвращены шесть граждан Азербайджана

    Внутренняя политика
    • 23 октября, 2025
    • 13:34
    Из Сирии возвращены шесть граждан Азербайджана

    22 октября шесть граждан Азербайджана - две женщины и четверо детей - были возвращены на родину из Сирийской Арабской Республики.

    Об этом Report сообщили в Министерстве иностранных дел Азербайджана.

    Отмечается, что репатриация прошла в рамках поэтапных и скоординированных действий правительства. Сначала были установлены местонахождение, личности и гражданство этих лиц. В Сирию были направлены представители профильных государственных структур, которые провели первичное медицинское и психологическое обследование репатриантов.

    В ближайшее время будут организованы мероприятия по социальной реабилитации и интеграции репатриантов в общество.

    Сирия граждане Азербайджана МИД возращение
    Suriyadan altı azərbaycanlı ölkəyə gətirilib
    Six Azerbaijani citizens repatriated from Syria

