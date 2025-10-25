İlham Əliyev Zəfərə gedən yol Büdcə zərfi SOCGOV 2025
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol Büdcə zərfi SOCGOV 2025

    Sumqayıtda meyitdən orqan nəqli ilə bağlı beynəlxalq elmi konfrans keçirilir

    Xarici siyasət
    • 25 oktyabr, 2025
    • 09:39
    Sumqayıtda meyitdən orqan nəqli ilə bağlı beynəlxalq elmi konfrans keçirilir

    Sumqayıt şəhər Heydər Əliyev Mərkəzində "Regionda ilk: Meyitdən orqan nəqli – Uğurlu təcrübədən gələcəyə doğru" adlı beynəlxalq elmi konfrans keçirilir.

    "Report"un yerli bürosu xəbər verir ki, tədbir Dövlət Gömrük Komitəsi Tibbi Xidmət İdarəsi, Mərkəzi Gömrük Hospitalı, Səhiyyə Nazirliyi, TƏBİB və "Florence Healthcare International"ın birgə təşkilatçılığı ilə baş tutur.

    Konfransda Sumqayıt Şəhər İcra Hakimiyyətinin rəhbərliyi və nümayəndələri, Milli Məclisin deputatları, media və ictimaiyyət nümayəndələri, səhiyyə işçiləri, tibb mütəxəssisləri və aidiyyəti qurumların nümayəndələri iştirak edirlər.

    Konfransda meyitdən orqan nəqli, transplantasiya sahəsində görülən işlər, bu istiqamətdə beynəlxalq təcrübə və gələcək hədəflər müzakirə olunacaq.

    Sumqayıt Orqan transplantasiyası Beynəlxalq konfrans

    Son xəbərlər

    09:45

    Azərbaycan Basketbol Liqası: IV turun daha iki oyunu bu gün keçiriləcək

    Komanda
    09:39

    Sumqayıtda meyitdən orqan nəqli ilə bağlı beynəlxalq elmi konfrans keçirilir

    Xarici siyasət
    09:37

    Bakıda Zəfər konserti və atəşfəşanlıq olacaq

    Daxili siyasət
    09:29

    Dr. Mircəlal Kazımi: Azərbaycanda 700-ə yaxın insan sağlığında orqan bağışlanmasına razılıq verib

    Sağlamlıq
    09:22

    Beynəlxalq əmtəə, fond və valyuta bazarlarının göstəriciləri (25.10.2025)

    Maliyyə
    09:11

    Azərbaycanın 5 boksçusu Avropa çempionatında finala vəsiqə qazanıb

    Fərdi
    09:05

    Kiyev ballistik raketlərlə atəşə tutulub, uşaq bağçası dağılıb

    Digər ölkələr
    09:00

    Premyer Liqa: "Araz-Naxçıvan" "Sabah"la, "Zirə" "Sumqayıt"la üz-üzə gələcək

    Futbol
    08:55

    Qazaxıstanda Respublika Günü və Suverenlik Bəyannaməsinin 35-ci ildönümü qeyd edilir

    Region
    Bütün Xəbər Lenti