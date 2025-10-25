В Сумгайыте проходит конференция по трансплантации органов от посмертных доноров
Внешняя политика
- 25 октября, 2025
- 09:55
В Центре Гейдара Алиева в Сумгайыте стартовала международная научная конференция "Впервые в регионе: трансплантация органов от посмертных доноров - от успешного опыта к будущему".
Как сообщает Report, мероприятие организовано при содействии Медицинской службы Государственного таможенного комитета, Центрального таможенного госпиталя, Министерства здравоохранения, TƏBİB и Florence Healthcare International.
В конференции принимают участие представители ИВ Сумгайыта, депутаты Милли Меджлиса, медицинские специалисты, представители СМИ, общественности и профильных структур.
Основные темы обсуждений - развитие трансплантации органов от посмертных доноров, международный опыт и стратегические цели на будущее.
Последние новости
10:00
Рэнкинг банков Азербайджана по размеру активов (01.10.2025)Финансы
09:59
Премьер Таиланда пропустит подписание соглашения о прекращении огня с КамбоджейДругие страны
09:55
Фото
В Сумгайыте проходит конференция по трансплантации органов от посмертных доноровВнешняя политика
09:49
В Азербайджане около 700 человек дали согласие на посмертное донорство органовЗдоровье
09:41
В Баку состоится концерт и фейерверк в честь Дня ПобедыВнутренняя политика
09:38
Представители Госдепартамента США посетят Казахстан и УзбекистанВ регионе
09:29
Парламент Вьетнама назначил двух новых вице-премьеров и трех министровДругие страны
09:26
Ключевые показатели международных товарных, фондовых и валютных рынков (25.10.2025)Финансы
09:18