    В Сумгайыте проходит конференция по трансплантации органов от посмертных доноров

    Внешняя политика
    • 25 октября, 2025
    • 09:55
    В Центре Гейдара Алиева в Сумгайыте стартовала международная научная конференция "Впервые в регионе: трансплантация органов от посмертных доноров - от успешного опыта к будущему".

    Как сообщает Report, мероприятие организовано при содействии Медицинской службы Государственного таможенного комитета, Центрального таможенного госпиталя, Министерства здравоохранения, TƏBİB и Florence Healthcare International.

    В конференции принимают участие представители ИВ Сумгайыта, депутаты Милли Меджлиса, медицинские специалисты, представители СМИ, общественности и профильных структур.

    Основные темы обсуждений - развитие трансплантации органов от посмертных доноров, международный опыт и стратегические цели на будущее.

    Лента новостей