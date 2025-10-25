В Сумгайыте проходит конференция по трансплантации органов от посмертных доноров

В Центре Гейдара Алиева в Сумгайыте стартовала международная научная конференция "Впервые в регионе: трансплантация органов от посмертных доноров - от успешного опыта к будущему".

Как сообщает Report, мероприятие организовано при содействии Медицинской службы Государственного таможенного комитета, Центрального таможенного госпиталя, Министерства здравоохранения, TƏBİB и Florence Healthcare International.

В конференции принимают участие представители ИВ Сумгайыта, депутаты Милли Меджлиса, медицинские специалисты, представители СМИ, общественности и профильных структур.

Основные темы обсуждений - развитие трансплантации органов от посмертных доноров, международный опыт и стратегические цели на будущее.