    Siyarto: Avropa liderləri Azərbaycan Prezidenti ilə şəkil çəkdirmək üçün növbəyə düzülürlər

    Xarici siyasət
    • 05 sentyabr, 2025
    • 17:40
    Siyarto: Avropa liderləri Azərbaycan Prezidenti ilə şəkil çəkdirmək üçün növbəyə düzülürlər
    Peter Siyarto

    Macarıstanın xarici işlər naziri Peter Siyarto bildirib ki, bu gün Avropa liderləri Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevlə şəkil çəkdirmək üçün növbəyə düzülürlər.

    "Report"un məlumatına görə, P.Siyarto bu barədə "X" sosial şəbəkəsindəki hesabında paylaşım edib.

    "15 il əvvəl, biz (Macarıstan - red.) Azərbaycanla qarşılıqlı hörmət və fayda əsasında tərəfdaşlıq qurmağa başlayanda bəzi Avropa liderləri bizi lağa qoyur və nəsihət verirdilər. Bu gün həmin liderlər Bakıda Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevlə şəkil çəkdirmək üçün növbəyə düzülürlər", - o yazıb.

    P.Siyartonun sözlərinə görə, Azərbaycanla əməkdaşlıq Macarıstana energetika, əczaçılıq, kənd təsərrüfatı və tikinti sahələrində əhəmiyyətli nəticələr gətirib: "MOL Group" və MVM indi Azərbaycanın ən böyük neft-qaz yataqlarında paylara sahibdirlər və beynəlxalq bazarda sadə alıcılardan (karbohidrogen - red.) istehsalçıya çevriliblər".

    Qeyd edək ki, bu gün Budapeştdə Azərbaycan və Macarıstan arasında İqtisadi Əməkdaşlıq üzrə Birgə Komissiyanın 11-ci iclası keçirilib. Komissiyanın həmsədri Azərbaycan tərəfindən maliyyə naziri Sahil Babayev, Macarıstan tərəfindən isə Peter Siyartodur.

    Сийярто: Европейские лидеры выстраиваются в очередь, чтобы сфотографироваться с президентом Азербайджана
    Szijjarto: European leaders queue up in Baku to take photos with President of Azerbaijan

