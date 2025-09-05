Siyarto: Avropa liderləri Azərbaycan Prezidenti ilə şəkil çəkdirmək üçün növbəyə düzülürlər
- 05 sentyabr, 2025
- 17:40
Macarıstanın xarici işlər naziri Peter Siyarto bildirib ki, bu gün Avropa liderləri Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevlə şəkil çəkdirmək üçün növbəyə düzülürlər.
"Report"un məlumatına görə, P.Siyarto bu barədə "X" sosial şəbəkəsindəki hesabında paylaşım edib.
"15 il əvvəl, biz (Macarıstan - red.) Azərbaycanla qarşılıqlı hörmət və fayda əsasında tərəfdaşlıq qurmağa başlayanda bəzi Avropa liderləri bizi lağa qoyur və nəsihət verirdilər. Bu gün həmin liderlər Bakıda Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevlə şəkil çəkdirmək üçün növbəyə düzülürlər", - o yazıb.
P.Siyartonun sözlərinə görə, Azərbaycanla əməkdaşlıq Macarıstana energetika, əczaçılıq, kənd təsərrüfatı və tikinti sahələrində əhəmiyyətli nəticələr gətirib: "MOL Group" və MVM indi Azərbaycanın ən böyük neft-qaz yataqlarında paylara sahibdirlər və beynəlxalq bazarda sadə alıcılardan (karbohidrogen - red.) istehsalçıya çevriliblər".
Qeyd edək ki, bu gün Budapeştdə Azərbaycan və Macarıstan arasında İqtisadi Əməkdaşlıq üzrə Birgə Komissiyanın 11-ci iclası keçirilib. Komissiyanın həmsədri Azərbaycan tərəfindən maliyyə naziri Sahil Babayev, Macarıstan tərəfindən isə Peter Siyartodur.