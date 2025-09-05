Ильхам Алиев российско-украинская война ЧМ-2026 крушение самолета AZAL
    Внешняя политика
    • 05 сентября, 2025
    • 17:35
    Сийярто: Европейские лидеры выстраиваются в очередь, чтобы сфотографироваться с президентом Азербайджана

    Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил, что европейские лидеры сегодня выстраиваются в очередь ради того, чтобы сфотографироваться с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым.

    Как передает Report, об этом Сийярто написал в соцсети "X".

    "15 лет назад, когда мы (Венгрия - ред.) начали выстраивать партнерство с Азербайджаном на основе взаимного уважения и выгоды, некоторые европейские лидеры высмеивали нас и читали нотации. Сегодня эти же лидеры выстраиваются в очередь в Баку, чтобы сделать фотографии с президентом (Азербайджана  - ред.)", - написал он.

    По его словам, сотрудничество с Азербайджаном принесло Венгрии значительные результаты в энергетике, фармацевтике, сельском хозяйстве и строительстве: "MOL Group и MVM теперь имеют доли в крупнейших нефтегазовых месторождениях Азербайджана, превратившись из простых покупателей в производителей (углеводородов - ред.) на международном рынке".

    Отметим, что сегодня в Будапеште состоялось 11-е заседание Совместной комиссии по экономическому сотрудничеству между Азербайджаном и Венгрией. Сопредседателем комиссии с азербайджанской стороны является министр финансов Сахиль Бабаев, с венгерской - Петер Сийярто.

    Siyarto: Avropa liderləri Azərbaycan Prezidenti ilə şəkil çəkdirmək üçün növbəyə düzülürlər
    Szijjarto: European leaders queue up in Baku to take photos with President of Azerbaijan

    Лента новостей