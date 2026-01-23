Şeyx Zayed Fondu İlham Əliyev haqqında paylaşım edib
Xarici siyasət
- 23 yanvar, 2026
- 17:07
Birləşmiş Ərəb Əmirliklərinin (BƏƏ) nüfuzlu Şeyx Zayed Fondu "Zayed İnsan Qardaşlığı Mükafatı"na layiq görülən Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev haqqında paylaşım edib.
"Report" xəbr verir ki, bu barədə fond "X" hesabında paylaşım edib.
Paylaşımda qeyd edilib ki, Prezident İlham Əliyev "Zayed İnsan Qardaşlığı Mükafatı"na Azərbaycan və Ermənistan arasında sülhün əldə olunması və dialoq dilinin təşviqi istiqamətində göstərilən səylərə görə layiq görülüb.
The Zayed Award for Human Fraternity shares the news with President @presidentaz that the Armenia–Azerbaijan Peace Agreement has been named a 2026 honoree, recognising efforts toward peace and dialogue.— Zayed Award for Human Fraternity (@ZayedAward) January 23, 2026
Learn more: https://t.co/tZiEV9SfUA pic.twitter.com/bFYol0FWk7
Son xəbərlər
17:34
Vüqar Oruc: "Dövlət müəssisələrinin monitorinqi instutisional islahatların məntiqi nəticəsidir"Maliyyə
17:34
Məcnun Məmmədov Oğuzda vətəndaşları qəbul edibASK
17:34
Zelenski: Əbu-Dabidə nə edəcəyimizi bilirikDigər ölkələr
17:32
Niderland millisinin futbolçusu Fransa klubuna keçibFutbol
17:29
Cio Kristofoli: BP Azərbaycanın mədəni irsinin tanıdılması istiqamətində işləri davam etdirəcəkMədəniyyət siyasəti
17:28
Təhsil eksperti Kamran Əsədov məhkəmə zalında həbs edilibHadisə
17:17
Böyük Britaniya Zelenskinin tənqidlərinə cavab veribDigər ölkələr
17:08
AFFA rəsmisi: "Aşağı liqalarda rəqabətli və maraqlı oyunların sayının artacağını gözləyirik"Futbol
17:07