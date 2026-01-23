İlham Əliyev WUF13 Davos İqtisadi Forumu-2026 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Sülh Şurası
    Şeyx Zayed Fondu İlham Əliyev haqqında paylaşım edib

    Xarici siyasət
    • 23 yanvar, 2026
    • 17:07
    Şeyx Zayed Fondu İlham Əliyev haqqında paylaşım edib
    İlham Əliyev

    Birləşmiş Ərəb Əmirliklərinin (BƏƏ) nüfuzlu Şeyx Zayed Fondu "Zayed İnsan Qardaşlığı Mükafatı"na layiq görülən Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev haqqında paylaşım edib.

    "Report" xəbr verir ki, bu barədə fond "X" hesabında paylaşım edib.

    Paylaşımda qeyd edilib ki, Prezident İlham Əliyev "Zayed İnsan Qardaşlığı Mükafatı"na Azərbaycan və Ermənistan arasında sülhün əldə olunması və dialoq dilinin təşviqi istiqamətində göstərilən səylərə görə layiq görülüb.

