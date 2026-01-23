Ильхам Алиев WUF13 Всемирный экономический форум (WEF) - 2026 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Совет мира по Газе
    Фонд Шейха Заида поделился публикацией о президенте Азербайджана

    Внешняя политика
    • 23 января, 2026
    • 17:21
    Фонд Шейха Заида поделился публикацией о президенте Азербайджана

    Престижный Фонд шейха Заида Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) поделился публикацией о президенте Азербайджана Ильхаме Алиеве, удостоенном "Премии Заида за человеческое братство".

    Как сообщает Report, фонд разместил публикацию на своей странице в соцсети "X".

    В ней отмечается, что президент Ильхам Алиев был удостоен "Премии Заида за человеческое братство" за усилия по достижению мира между Азербайджаном и Арменией и продвижению диалога.

    Лента новостей