Фонд Шейха Заида поделился публикацией о президенте Азербайджана
Внешняя политика
- 23 января, 2026
- 17:21
Престижный Фонд шейха Заида Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) поделился публикацией о президенте Азербайджана Ильхаме Алиеве, удостоенном "Премии Заида за человеческое братство".
Как сообщает Report, фонд разместил публикацию на своей странице в соцсети "X".
В ней отмечается, что президент Ильхам Алиев был удостоен "Премии Заида за человеческое братство" за усилия по достижению мира между Азербайджаном и Арменией и продвижению диалога.
