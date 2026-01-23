Фонд Шейха Заида поделился публикацией о президенте Азербайджана

Престижный Фонд шейха Заида Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) поделился публикацией о президенте Азербайджана Ильхаме Алиеве, удостоенном "Премии Заида за человеческое братство".

Как сообщает Report, фонд разместил публикацию на своей странице в соцсети "X".

В ней отмечается, что президент Ильхам Алиев был удостоен "Премии Заида за человеческое братство" за усилия по достижению мира между Азербайджаном и Арменией и продвижению диалога.