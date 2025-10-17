İlham Əliyev Zəfərə gedən yol Milli Şəhərsalma Forumu
    Səfir Bakıdakı Ukrayna Mərkəzini ziyarət edib

    Xarici siyasət
    • 17 oktyabr, 2025
    • 14:58
    Səfir Bakıdakı Ukrayna Mərkəzini ziyarət edib

    Ukraynanın Azərbaycandakı səfiri Yuri Qusev Truskavets şəhərinin meri Andrey Kulçinski ilə birlikdə Bakıdakı Ukrayna Mərkəzini ziyarət edib.

    "Report"un məlumatına görə, bu barədə səfir "X" sosial şəbəkəsindəki hesabında paylaşım edib.

    "Ukrayna-Azərbaycan əməkdaşlığı üçün yeni imkanları araşdırdım", - Y.Qusev yazıb.

    Ukrayna Mərkəzi Yuri Qusev Ukrayna Azərbaycan
    Посол Украины посетил Украинский центр в Баку
    Ukrainian ambassador visits Ukrainian Center in Baku

