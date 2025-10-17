Səfir Bakıdakı Ukrayna Mərkəzini ziyarət edib
Xarici siyasət
- 17 oktyabr, 2025
- 14:58
Ukraynanın Azərbaycandakı səfiri Yuri Qusev Truskavets şəhərinin meri Andrey Kulçinski ilə birlikdə Bakıdakı Ukrayna Mərkəzini ziyarət edib.
"Report"un məlumatına görə, bu barədə səfir "X" sosial şəbəkəsindəki hesabında paylaşım edib.
"Ukrayna-Azərbaycan əməkdaşlığı üçün yeni imkanları araşdırdım", - Y.Qusev yazıb.
🇺🇦🤝🇦🇿 Visited the Ukrainian Center in Baku with Truskavets Mayor Andrii Kulchynskyi.— Yuriy Husyev (@Husyev) October 17, 2025
Explored new opportunities for 🇺🇦🇦🇿 cooperation in culture and tourism. pic.twitter.com/LYGX5UMG6x
Son xəbərlər
15:16
Orban Putinə Rusiya-ABŞ sammiti üçün şərait yaratmağa hazır olduğunu bildirib - YENİLƏNİBDigər ölkələr
15:12
Anar Quliyev: "İqlim dəyişikliyi sərhəd tanımır"İnfrastruktur
15:11
Foto
"Baku TV" və "Özbəkistan 24" arasında əməkdaşlıq memorandumu imzalanıbMedia
15:08
"İnter" müdafiəçisi ilə müqavilənin müddətini uzatmaq istəyirFutbol
15:04
"Regional" BOKT-un istiqrazları üzrə hərracın tarixi açıqlanıbMaliyyə
15:00
COP29 Prezidenti: Yaşıl dünya naminə həmrəylik nümayiş etdirilməlidirCOP29
15:00
Azərbaycanın vergi orqanlarına 9 ayda 331 mindən çox müraciət daxil olubMaliyyə
14:58
Səfir Bakıdakı Ukrayna Mərkəzini ziyarət edibXarici siyasət
14:54