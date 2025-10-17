Посол Украины посетил Украинский центр в Баку

Посол Украины в Азербайджане Юрий Гусев посетил вместе с мэром города Трускавец Андреем Кульчинским Украинский центр в Баку.

Как передает Report, об этом говорится на официальной странице посла в соцсети Х.

"Изучил новые возможности для украинско-азербайджанского сотрудничества", - написал Гусев.