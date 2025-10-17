Посол Украины посетил Украинский центр в Баку
Внешняя политика
- 17 октября, 2025
- 14:49
Посол Украины в Азербайджане Юрий Гусев посетил вместе с мэром города Трускавец Андреем Кульчинским Украинский центр в Баку.
Как передает Report, об этом говорится на официальной странице посла в соцсети Х.
"Изучил новые возможности для украинско-азербайджанского сотрудничества", - написал Гусев.
🇺🇦🤝🇦🇿 Visited the Ukrainian Center in Baku with Truskavets Mayor Andrii Kulchynskyi.— Yuriy Husyev (@Husyev) October 17, 2025
Explored new opportunities for 🇺🇦🇦🇿 cooperation in culture and tourism. pic.twitter.com/LYGX5UMG6x
