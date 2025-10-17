Ильхам Алиев Путь к Победе Национальный градостроительный форум
    Посол Украины посетил Украинский центр в Баку

    Внешняя политика
    • 17 октября, 2025
    • 14:49
    Посол Украины в Азербайджане Юрий Гусев посетил вместе с мэром города Трускавец Андреем Кульчинским Украинский центр в Баку.

    Как передает Report, об этом говорится на официальной странице посла в соцсети Х.

    "Изучил новые возможности для украинско-азербайджанского сотрудничества", - написал Гусев.

    Украина Азербайджан украинский центр
    Səfir Bakıdakı Ukrayna Mərkəzini ziyarət edib

