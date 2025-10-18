Ukrayna səfiri Azərbaycan xalqını Müstəqilliyin Bərpası Günü münasibətilə təbrik edib
Xarici siyasət
- 18 oktyabr, 2025
- 11:27
Ukraynanın Bakıdakı səfiri Yuri Qusev Azərbaycanı Dövlət müstəqilliyinin bərpası günü münasibətilə təbrik edib.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə səfir "X" sosial şəbəkəsindəki səhifəsində yazıb.
"Ukraynanın Bakıdakı səfirliyi Azərbaycan xalqını 18 oktyabr - Müstəqilliyin bərpası günü münasibətilə təbrik edir! Sülh, firavanlıq və davamlı tərəqqi arzulayırıq. Dostluğumuz və tərəfdaşlığımız möhkəm olaraq qalır", - diplomat qeyd edib.
Son xəbərlər
12:20
Bazar gününün havası açıqlanıbEkologiya
12:19
Yuxarı Şirvan kanalında bir nəfər batıbHadisə
12:19
Ötən ay Azərbaycan asfalt istehsalını 5 dəfədən çox artırıbSənaye
12:13
Türkiyə Milli Müdafiə Nazirliyi: Azərbaycanla həmişə bərabər olmağa davam edəcəyikRegion
12:12
"Karvan-Yevlax" komandasına yeni avtobus alınıbFutbol
12:09
Foto
Gəncədə Çanaqqala döyüşləri muzeyinin açılışı olubMədəniyyət siyasəti
11:59
Gürcüstanda 4 oktyabr hadisələri ilə bağlı daha 16 nəfərə ittiham irəli sürülübDigər ölkələr
11:57
Foto
"AZIREX-2025" təlimində iştirak edən İran hərbi gəmiləri Bakı limanını tərk edibHərbi
11:56