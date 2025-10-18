İlham Əliyev Zəfərə gedən yol Milli Şəhərsalma Forumu Müstəqilliyin Bərpası Günü
    Xarici siyasət
    • 18 oktyabr, 2025
    • 11:27
    Ukrayna səfiri Azərbaycan xalqını Müstəqilliyin Bərpası Günü münasibətilə təbrik edib

    Ukraynanın Bakıdakı səfiri Yuri Qusev Azərbaycanı Dövlət müstəqilliyinin bərpası günü münasibətilə təbrik edib.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə səfir "X" sosial şəbəkəsindəki səhifəsində yazıb.

    "Ukraynanın Bakıdakı səfirliyi Azərbaycan xalqını 18 oktyabr - Müstəqilliyin bərpası günü münasibətilə təbrik edir! Sülh, firavanlıq və davamlı tərəqqi arzulayırıq. Dostluğumuz və tərəfdaşlığımız möhkəm olaraq qalır", - diplomat qeyd edib.

    Ukrayna Səfir Müstəqilliyin Bərpası Günü
    Юрий Гусев поздравил азербайджанский народ с Днем восстановления независимости
    Ukrainian envoy congratulates Azerbaijan on Day of Restoration of Independence

